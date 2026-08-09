Nonostante il caldo e le temperature elevate proseguono senza sosta i lavori al cantiere del ponte Calopinace. Oggi a portare i saluti (e anche una granita) agli operai il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro.

«Sono venuto a salutare gli operai che stanno lavorando senza sosta – ha dichiarato il primo cittadino reggino in un video diffuso sui suoi canali social - sono contento perché i lavori stanno andando spediti. Avevamo annunciato che si sarebbero fermati per la pausa estiva. Per volontà dell’azienda le squadre si alterneranno e non ci sarà nessuna pausa, si andrà avanti in continuità fino al 9 ottobre quando inaugureremo tutti insieme questa straordinaria opera».