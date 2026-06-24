«Il porto di Villa San Giovanni rappresenta un volano economico fondamentale per l'intero territorio e ogni rallentamento nella sua operatività produce purtroppo conseguenze che vanno ben oltre il settore strettamente nautico, determinando una situazione di forte sofferenza per l'economia locale», lo dichiara in una nota Tilde Minasi, senatrice della Lega.



«Dietro ogni singola imbarcazione si muove infatti una filiera complessa e straordinaria fatta di cantieri navali, meccanici, elettricisti, falegnami, verniciatori e artigiani specializzati, a cui si lega indissolubilmente un indotto commerciale enorme che coinvolge la ristorazione, i servizi, i trasporti ei negozi di prossimità», afferma Minasi, evidenziando la gravità del blocco.

«Ci ​​sono realtà del comparto che gestiscono oltre cento imbarcazioni e che hanno già sostenuto investimenti significativi per l'acquisto di materiali e per l'esecuzione delle manutenzioni, ma che oggi rischiano seriamente di non poter incassare quanto dovuto perché impossibilitate a completare i lavori, effettuare i vari e consegnare i mezzi ai proprietari», continua Minasi.