«La situazione relativa al porto turistico cittadino ha superato ogni soglia di tollerabilità. Il bando pubblicato nel mese di maggio per l’assegnazione temporanea della struttura non risulta ancora definito, a causa di ritardi e criticità procedurali che stanno paralizzando una infrastruttura strategica per l’intero territorio. Eppure si tratta di un bando copia incolla di anno in anno. Quindi niente di nuovo, solo un ripetersi della procedura, nata durante l’amministrazione Siclari». È quanto dichiarano in una nota il presidente dell’associazione “Forza Villa” Giovanni Siclari, già Sindaco, e l’ingegnere Gianni Imbesi, già Assessore ai Lavori Pubblici, responsabile dipartimento Lavori Pubblici Forza Italia provinciale, e componente dell’associazione.

«Ad oggi, fine giugno, oltre 350 imbarcazioni non hanno una collocazione adeguata, con evidenti ricadute sui diportisti e sulle attività economiche locali. I cantieri nautici si trovano in una condizione di estrema difficoltà operativa, con il concreto rischio di blocco delle attività di varo, manutenzione e servizi collegati, mettendo a repentaglio posti di lavoro e investimenti.

Questa situazione non è più sostenibile e richiede una immediata assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione comunale. Si chiede con urgenza la conclusione della procedura e l’apertura operativa del porto turistico senza ulteriori rinvii.

Qualora non si dovesse giungere a una soluzione immediata ed efficace, si ritiene politicamente inevitabile la richiesta di dimissioni del Sindaco, in quanto non più in grado di garantire la normale gestione di un servizio essenziale per la città e per il suo tessuto economico», concludono il presidente dell’associazione “Forza Villa” Giovanni Siclari, già Sindaco, e l’ingegnere Gianni Imbesi, già Assessore ai Lavori Pubblici, responsabile dipartimento Lavori Pubblici Forza Italia provinciale, e componente dell’associazione.