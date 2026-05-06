Prosegue il percorso di costruzione della proposta politica per il governo della città con la presentazione della lista “Uniti per Reggio Centro”, a sostegno della candidatura di Mimmo Praticò alla presidenza della Prima Circoscrizione.

L’appuntamento è fissato per giovedì 7 maggio, alle ore 19:00, presso la segreteria politica del candidato sindaco Mimmo Battaglia, in Corso Garibaldi 57.

La lista rappresenta un progetto civico e politico per i quartieri del cuore della città, dal centro storico all’Eremo, da Pineta Zerbi a Santa Caterina, fino a Tremulini, San Brunello e Vito, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione e costruire risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

All’incontro prenderanno parte i candidati della lista, dirigenti politici e rappresentanti del centrosinistra, in un momento pubblico di confronto e condivisione che segna un ulteriore passo avanti nella costruzione di una proposta credibile, inclusiva e vicina alle persone.