L’appuntamento è fissato per giovedì 7 maggio, alle ore 19:00, presso la segreteria politica del candidato sindaco Mimmo Battaglia

Prosegue il percorso di costruzione della proposta politica per il governo della città con la presentazione della lista “Uniti per Reggio Centro”, a sostegno della candidatura di Mimmo Praticò alla presidenza della Prima Circoscrizione.

L’appuntamento è fissato per giovedì 7 maggio, alle ore 19:00, presso la segreteria politica del candidato sindaco Mimmo Battaglia, in Corso Garibaldi 57.

La lista rappresenta un progetto civico e politico per i quartieri del cuore della città, dal centro storico all’Eremo, da Pineta Zerbi a Santa Caterina, fino a Tremulini, San Brunello e Vito, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione e costruire risposte concrete ai bisogni dei cittadini.

All’incontro prenderanno parte i candidati della lista, dirigenti politici e rappresentanti del centrosinistra, in un momento pubblico di confronto e condivisione che segna un ulteriore passo avanti nella costruzione di una proposta credibile, inclusiva e vicina alle persone.