In vista delle consultazioni elettorali del 24 e 25 maggio 2026, il Comune di Reggio Calabria ha avviato una manifestazione di disponibilità rivolta ai cittadini interessati a ricoprire l’incarico di presidente di seggio elettorale.

L’amministrazione comunale sottolinea come le elezioni rappresentino «il momento più alto della vita democratica di una comunità» e ricorda che il corretto svolgimento delle operazioni elettorali dipende anche dall’impegno diretto dei cittadini chiamati a svolgere funzioni tecniche e di garanzia.

«Quella di presidente di seggio – viene evidenziato nella nota – è una funzione fondamentale per l’esercizio della democrazia e costituisce un vero atto di servizio verso la comunità».

Per agevolare lo svolgimento dell’incarico, il Comune organizzerà specifici incontri informativi e formativi rivolti a coloro che presenteranno la domanda entro il prossimo 18 maggio. Al presidente di seggio spetterà inoltre la nomina del segretario. Per entrambi è previsto un compenso economico stabilito per legge e, per i lavoratori dipendenti, il riposo compensativo.

Potranno presentare domanda i cittadini maggiorenni in possesso del diploma di scuola media superiore e che non abbiano superato i 70 anni alla data delle elezioni.

Restano esclusi dall’incarico i dipendenti dei ministeri dell’Interno, Poste e Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali e ufficiali sanitari, i segretari comunali, i dipendenti comunali impegnati presso gli uffici elettorali e i candidati alle consultazioni.

La manifestazione di disponibilità dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito del Comune o presso l’Ufficio elettorale di via Nicola Calipari.

Le domande potranno essere consegnate direttamente agli uffici oppure inviate tramite Pec all’indirizzo elettorale@pec.reggiocal.it allegando copia del documento d’identità.