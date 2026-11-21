Si è concluso a Roma il 51° Congresso Nazionale del Partito Repubblicano Italiano, dal titolo «L’eredità nel futuro», due giornate di confronto politico e programmatico dedicate al rilancio dell'identità repubblicana e alle prospettive del Partito nel panorama politico nazionale. Il Congresso ha rappresentato un momento importante per riaffermare i valori storici del PRI, la sua tradizione. «Non vogliamo essere un partito che cerca una collocazione nelle alleanze. Vogliamo essere un partito che porta nelle alleanze una propria identità, un proprio programma e una propria visione» si legge in una nota del consigliere nazionale Gabriella Andriani.

«Non ci interessa essere una componente marginale di uno schieramento. Ci interessa contribuire a costruire una nuova cultura politica liberaldemocratica e riformatrice. Per farlo dobbiamo aprirci alla società, coinvolgere i giovani, valorizzare le competenze e tornare a elaborare proposte. Dobbiamo recuperare autonomia di giudizio e capacità di iniziativa. Non dobbiamo chiedere alla politica italiana uno spazio in nome del nostro passato. Dobbiamo conquistarlo attraverso le nostre idee. laica, democratica, riformista ed europeista, e la necessità di tradurre questa importante eredità in una nuova stagione di presenza politica».

Il Congresso ha eletto i Consiglieri Nazionali, che il prossimo 5 dicembre saranno chiamati a confermare il Segretario Nazionale, la Direzione e il Presidente del Partito. Per la Calabria sono stati eletti: Gabriella Andriani, Pino Nicolò, Antonio Cutugno, Carlo Piroso, Valeria Gangemi. I Consiglieri Nazionali calabresi saranno portavoce delle istanze e delle esigenze dei rispettivi territori, contribuendo a riportare al centro dell'agenda politica del Partito la questione meridionale. Un impegno volto a tutelare le regioni del Sud, contrastare i divari territoriali e promuovere politiche di sviluppo, investimenti, occupazione e infrastrutture, affinché il Mezzogiorno possa diventare protagonista del futuro del Paese. Il Congresso apre così una nuova fase per il PRI: trasformare la propria importante eredità storica in una rinnovata presenza politica, capace di guardare al futuro, rappresentare i territori e contribuire alla costruzione di una Repubblica più moderna, giusta e coesa.