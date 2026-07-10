«In occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio Comunale di Reggio Calabria, il Partito Repubblicano Italiano desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i candidati che, con impegno, passione e spirito di servizio, hanno contribuito alla competizione elettorale nella lista Avanti Casa Riformista.

Un ringraziamento e un particolare plauso vanno innanzitutto al consigliere comunale uscente Pino Cuzzocrea che, pur non essendo stato rieletto, ha conseguito un importante risultato elettorale, confermando il consenso personale costruito negli anni con serietà, coerenza e costante presenza sul territorio. Il suo impegno rappresenta un patrimonio politico e umano di grande valore per il PRI e per l'intera area riformista.

Rivolgiamo inoltre le nostre congratulazioni al neo consigliere comunale Giuseppe Quartuccio, espressione di Casa Riformista, al quale auguriamo buon lavoro, certi che saprà rappresentare con responsabilità e competenza le aspettative dei cittadini.

Alla nuova amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro rivolgiamo gli auguri di buon lavoro, ribadendo che il nostro giudizio sarà espresso esclusivamente sulla base dei risultati. Al di là degli show e dei proclami, Reggio Calabria ha bisogno di essere rilanciata con concretezza, attraverso una visione amministrativa capace di garantire servizi efficienti, sviluppo, legalità e una migliore qualità della vita per tutti i cittadini.

Il Partito Repubblicano Italiano, dal canto suo, proseguirà con determinazione il percorso di ricostruzione e rinnovamento della propria organizzazione politica sul territorio provinciale, rafforzando la propria presenza tra i cittadini e promuovendo una proposta riformista fondata sulla competenza, sul merito e sul senso delle istituzioni. Un lavoro che continuerà con impegno e coerenza, nella convinzione che Reggio Calabria abbia bisogno di una politica seria, credibile e orientata al bene comune». Così in una nota Gabriella Andriani.