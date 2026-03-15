Il Comitato Organizzatore delle primarie del centrosinistra esprime soddisfazione per l’alta partecipazione registrata nelle prime ore di voto delle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco.

Dalle ore 9 alle ore 13 si sono già recati alle urne oltre 3.000 cittadini, un dato che conferma il forte interesse e la voglia di partecipazione della comunità reggina rispetto a un appuntamento importante per il futuro della città.

«Si tratta di un segnale incoraggiante - si legge in una nota del Comitato organizzatore - che dimostra come le primarie rappresentino ancora oggi uno strumento vivo di democrazia e partecipazione. La presenza di migliaia di cittadini ai seggi nelle prime ore di voto testimonia la volontà di essere protagonisti delle scelte politiche e amministrative che riguardano il futuro di Reggio Calabria».

Il Comitato organizzatore invita tutti i cittadini a continuare a partecipare alle operazioni di voto, ricordando che i seggi resteranno aperti fino alle ore 20.