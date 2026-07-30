Il nuovo Consiglio metropolitano di Reggio Calabria apre la consiliatura con un voto unanime su tutti i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno e un clima di collaborazione che ha caratterizzato l'esordio della nuova assemblea. La seduta, ospitata nell'aula Leonida Repaci di Palazzo Alvaro e presieduta dal sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, ha segnato il pieno insediamento dei consiglieri eletti e l'avvio dell'attività amministrativa dell'Ente.

Il primo passaggio istituzionale è stato la convalida dei consiglieri metropolitani proclamati eletti, adempimento che ha sancito formalmente l'insediamento del nuovo organo di indirizzo politico della Città metropolitana.

In apertura dei lavori Cannizzaro ha rivolto gli auguri ai nuovi consiglieri, sottolineando il valore della rappresentanza territoriale emersa dalle elezioni. «L'esito di queste elezioni mette in luce una classe dirigente capace di offrire una proposta politica seria, fondata sulla competenza e sul radicamento territoriale. Per la prima volta tutti i territori della provincia sono rappresentati in quest'aula».

Il sindaco ha poi indicato la linea che dovrà caratterizzare il lavoro della consiliatura. «La Città Metropolitana deve essere un contenitore capace di superare gli steccati politici. Quest'aula deve discutere di problemi, progetti e opportunità del territorio, non diventare il luogo dello scontro politico».

Dal punto di vista amministrativo, il Consiglio ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale del bilancio di previsione 2026-2028, illustrati dalla dirigente del Settore finanziario Maria Vincenza Salzone. Via libera anche alla variazione del bilancio di previsione, illustrata dal segretario generale Umberto Nucara, con l'applicazione di quote dell'avanzo accantonato per l'adeguamento delle risorse destinate al personale degli enti locali secondo quanto previsto dal contratto collettivo nazionale.

L'assemblea ha inoltre ratificato la deliberazione del sindaco metropolitano relativa all'adeguamento delle procedure sul Servizio Civile Universale, illustrata dal dirigente Fortunato Battaglia, con il recepimento delle nuove prescrizioni ministeriali e l'approvazione della dichiarazione d'impegno tra la Città Metropolitana e l'associazione Futura.

La seconda parte della seduta è stata dedicata agli interventi dei consiglieri metropolitani neoeletti, che hanno rivolto un messaggio di buon lavoro all'assemblea e ribadito la volontà di operare nell'interesse dell'intero territorio provinciale.

Tra questi, il sindaco di Molochio, Marco Caruso, ha espresso entusiasmo per l'avvio della nuova consiliatura e ha spiegato come l'idea dei Consigli metropolitani itineranti nasca dalla volontà di «avvicinare il Consiglio metropolitano ai territori», portando progressivamente le sedute nei Comuni della provincia per rafforzare il rapporto con le comunità locali e favorire la nascita di una vera identità metropolitana.

Il consigliere metropolitano Domenico Mantegna ha invece parlato di un mandato nel segno della continuità, ma anche della volontà di completare i progetti rimasti aperti nella precedente consiliatura. Ha definito il voto unanime dell'aula «un buon auspicio» per il futuro dell'Ente, ricordando come il Consiglio metropolitano sia tradizionalmente un luogo di confronto istituzionale più che di contrapposizione politica. Mantegna ha inoltre accolto con favore la scelta di rendere itineranti le future sedute, ritenendola uno strumento utile per avvicinare l'istituzione ai cittadini e rafforzare il senso di appartenenza alla Città Metropolitana.

Tra i neoeletti è intervenuto anche il sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, Francesco Malara, che ha definito l'elezione a consigliere metropolitano «un grande onore ma soprattutto una responsabilità». Malara ha assicurato il proprio impegno a mettere a disposizione l'esperienza maturata in oltre dieci anni da amministratore locale per rappresentare le istanze delle comunità e trasformare le esigenze dei territori in risultati concreti. Nel suo messaggio di ringraziamento ha rivolto un pensiero al sindaco metropolitano Francesco Cannizzaro, al segretario provinciale di Forza Italia Giovanni Arruzzolo e agli amministratori che hanno sostenuto la sua candidatura, sottolineando come l'elezione rappresenti «non un punto di arrivo, ma l'inizio di un impegno ancora più intenso al servizio dell'area metropolitana».

La seduta si è conclusa con l'approvazione unanime di tutti i provvedimenti, sancendo l'avvio ufficiale della nuova consiliatura e confermando la volontà condivisa di affrontare le sfide della Città Metropolitana attraverso il dialogo istituzionale e una rappresentanza sempre più vicina ai territori.