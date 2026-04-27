Un incontro carico di significato istituzionale e umano, nel segno del dialogo e dei valori europei. L’europarlamentare Giusy Princi racconta così l’udienza privata con Papa Leone XIV, avvenuta in Vaticano insieme alla famiglia del Partito Popolare Europeo in occasione del cinquantesimo anniversario del PPE.

«Un’emozione grande e autentica, essere stata ricevuta in udienza privata dal Santo Padre insieme alla famiglia del PPE. Un momento destinato a restare impresso, non soltanto per il suo valore simbolico, ma per la forza delle parole che ci sono state affidate», afferma Princi.

Nel corso dell’incontro, l’eurodeputata sottolinea il messaggio lanciato dal Pontefice: «In un tempo di incertezze e conflitti, il richiamo di Papa Leone è stato chiaro: rimettere al centro la persona, custodire la dignità di ogni vita, non lasciare indietro nessuno». Un richiamo che, evidenzia, affonda «nella tradizione cristiana — la cura dell’altro, la solidarietà, la giustizia come vocazione — e che restano fondamento vivo dell’identità europea».

«Nelle parole del Santo Padre ho colto il senso pieno del nostro impegno – prosegue – perché fare Europa significa questo: costruire ponti, alimentare il dialogo, scegliere il confronto come via di pace».

Un’impostazione che, secondo Princi, coincide con la visione del PPE, «la più grande famiglia politica dell’Unione europea», di cui fa parte anche Forza Italia. In una fase geopolitica complessa, aggiunge, «il Partito Popolare Europeo si conferma punto di riferimento stabile, riaffermando i valori fondanti dell’Unione e promuovendo il dialogo su competitività, riforme ed economia».

L’europarlamentare richiama poi le due giornate di studio organizzate a Roma per il cinquantesimo anniversario del PPE, definite «un’importante occasione di confronto sull’Europa di oggi e sulle riforme necessarie per costruire l’Unione di domani», alla presenza, tra gli altri, del presidente del PPE Manfred Weber.

«I due giorni a Roma e in Vaticano – conclude Princi – hanno posto in evidenza anche il contributo determinante della delegazione italiana di Forza Italia nel PPE, un impegno che rende centrale il ruolo del nostro Paese nel progetto europeo, contribuendo a costruire un’Europa più forte, coesa e vicina ai cittadini»