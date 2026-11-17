«Da antico militante socialista, ho atteso invano per quasi un mese chiarimenti dalla Commissione di garanzia nazionale circa l’illegittimità del cosiddetto congresso provinciale del Partito Socialista Italiano tenutosi a Reggio Calabria. Purtroppo, sono oggi costretto a rendere pubblici i motivi che mi hanno spinto a denunciare le gravissime irregolarità commesse dal segretario provinciale PSI, Giovanni Milana».

Così in una nota Antonio Perpiglia, componente del Consiglio Nazionale del PSI, interviene sulle vicende interne al partito reggino.

«Un congresso non è una formalità, ma un esercizio di democrazia, e non può essere trasformato in un incontro di quattro amici al bar – prosegue Perpiglia –. Né i compagni facenti parte degli organismi provinciali e nazionali, né gli iscritti della provincia di Reggio Calabria sono stati infatti informati della data di convocazione. Quando un congresso si svolge in presenza di simili irregolarità, il problema non è soltanto procedurale, ma diventa inevitabilmente politico: non si può costruire unità generando dubbi e lasciando senza risposta le legittime osservazioni di una parte degli iscritti».

Nel documento si richiama la necessità di tutelare il pluralismo interno: «La vera forza di un partito non si misura nella capacità di imporre una maggioranza, ma nel garantire regole uguali per tutti. Un congresso può anche eleggere un gruppo dirigente, ma senza il rispetto delle norme non conquista la credibilità necessaria per guidare una comunità politica. Chiedere chiarezza non significa delegittimare il partito, bensì difenderne la dignità e il futuro, poiché il partito appartiene alla comunità di donne e uomini che vi contribuiscono ogni giorno, non a chi lo dirige temporaneamente».

In conclusione, Perpiglia allarga la riflessione al quadro politico calabrese: «È opinione diffusa, sia tra i cittadini che si richiamano al socialismo democratico sia tra le forze del campo largo, che il PSI reggino così strutturato non sia d'aiuto a un processo di cambiamento in Calabria. Resta una domanda inquietante: come mai la dirigenza regionale e nazionale non sia ancora intervenuta per fare chiarezza, soprattutto alla luce dei risultati elettorali degli ultimi anni, in cui il partito ha raggiunto percentuali pari a un prefisso telefonico».