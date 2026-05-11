«Un segnale concreto di attenzione verso comunità che da troppo tempo attendono risposte». Così il consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia Demetrio Marino commenta l’approvazione dell’emendamento presentato nell’ambito del Programma triennale delle opere pubbliche 2026-2028 del Comune di Reggio Calabria.

L’emendamento riguarda una serie di interventi destinati alle aree periferiche e alle frazioni cittadine, con particolare attenzione ai territori di Puzzi di Gallina e Armo.

Tra le opere inserite figura la riqualificazione della piazza di Puzzi di Gallina nell’ambito del progetto “Quindici Agorà per Quindici Quartieri”, con uno stanziamento da 350 mila euro destinato alla realizzazione di uno spazio pubblico «moderno, inclusivo e funzionale».

Previsto inoltre il completamento e il collegamento delle reti fognarie nelle località Sant’Andrea, Aretina, Contrada Papà, via Pirgo-Lutrà, Contrada Sorgonà di Armo e via Palmara, per un importo complessivo di altri 350 mila euro.

Nel piano rientra anche la realizzazione del collettore Puzzi-Armo con relativo impianto di depurazione, per un valore di 600 mila euro, intervento che Marino definisce «indispensabile per garantire il rispetto delle normative ambientali e sanitarie».

«Si tratta di opere già presenti nelle precedenti programmazioni e che oggi trovano finalmente continuità amministrativa e una concreta prospettiva di realizzazione», afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia, sottolineando come il risultato raggiunto abbia «un valore infrastrutturale, sociale e ambientale».

Marino evidenzia inoltre che l’emendamento nasce «dall’ascolto costante delle esigenze manifestate dai cittadini e dai territori». Secondo il consigliere comunale, «le periferie e le frazioni meritano la stessa attenzione riservata al centro cittadino» e investire su infrastrutture e servizi significa «garantire qualità della vita, sicurezza sanitaria e rispetto dell’ambiente».

Nel passaggio finale, il riferimento politico alla prossima tornata amministrativa: «Auspico che questi interventi possano trovare definitiva realizzazione con una guida di centrodestra e con Francesco Cannizzaro sindaco, affinché possano tradursi rapidamente in opere concrete e risposte attese da tempo dal territorio».