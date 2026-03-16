Affluenza significativa alle primarie del centrosinistra. Canale si ferma al 19,86%. Poche schede bianche e nulle
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Le primarie del centrosinistra a Reggio Calabria consegnano un risultato chiaro: Mimmo Battaglia guida la competizione con 3.278 voti, pari al 48,79%, imponendosi nella maggior parte delle quindici sezioni cittadine.
Alle urne si sono presentati 6.764 elettori, un dato che conferma il forte interesse della comunità reggina per la scelta del candidato sindaco.
Il consenso per Battaglia risulta particolarmente marcato nelle sezioni più popolose, come la 4, la 9 e la 13, dove supera ampiamente quota 300 preferenze.
Al secondo posto si piazza Muraca, con 2.119 voti (31,54%). Anche per lui si registrano risultati significativi in alcune sezioni, soprattutto nella 4 e nella 13, tra le più partecipate.
Chiude la competizione Canale, che ottiene 1.334 voti (19,86%). Il suo consenso appare più distribuito in modo uniforme tra i seggi, con i risultati migliori nelle sezioni 1, 6 e 13.
Molto contenuto il numero delle schede bianche (9) e delle schede nulle (23), mentre non si registrano rilevanti schede contestate: un dato che testimonia la regolarità delle operazioni di voto e l’attenzione degli elettori.
Il risultato finale delinea quindi un quadro netto: Battaglia esce dalle primarie con un vantaggio significativo e si prepara a rappresentare la coalizione alle prossime elezioni comunali. Allo stesso tempo, Muraca e Canale, pur distanziati, dimostrano di avere aree di consenso importanti che potrebbero incidere nella fase successiva della campagna elettorale.