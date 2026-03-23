Dai dati in controtendenza della provincia di Reggio Calabria emergono i voti favorevoli alla riforma Nordio in alcuni comuni dell’Aspromonte. Ecco quali sono
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L'esito referendario relativo alla riforma del sistema Giustizia con l'affermazione del No in gran parte dell'Italia e della Calabria ha avuto nella provincia di Reggio Calabria un andamento in controtendenza, con l'affermazione del Sì che ha registrato il 53,09% dei consensi.
Dai dati diffusi dal ministero dell'Interno sulla piattaforma Eligendo, se nella città di Reggio Calabria si è registrato un quasi pareggio, con il Sì al 50,81% e il No al 49,19%, spiccano invece percentuali indicative in altri Comuni dell'area metropolitana. A San Procopio il Sì arriva al 90,69%. Anche a Platì è stato quasi un plebiscito per il Sì che ha raggiunto l'89,63%. E ancora, a Sinopoli i favorevoli alla riforma hanno ottenuto l'85,61%, a San Luca l'82,39%, ad Africo il 78,70% e a Sant'Eufemia il 77,87%. A Gerace, comune di residenza dell'attuale procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri ha prevalso nettamente il No con il 67,38%.