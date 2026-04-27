La vittoria europea del Reggio Calabria Basket in carrozzina diventa motivo di orgoglio per l’intero territorio metropolitano. Dopo il successo nella finale di Eurocup 2026, disputata al PalaCalafiore contro l’Hannover United e chiusa con il punteggio di 62-54, arriva anche il commento del sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace.

«Con particolare soddisfazione e felicità ringrazio e faccio i complimenti agli atleti e alla società del Reggio Calabria BIC, vincitori della finale Eurocup 2026, evento andato in scena al PalaCalafiore di Reggio Calabria», ha dichiarato Versace, sottolineando come il risultato testimoni «il grande impegno e l’abnegazione di una società in grado di arrivare, in pochi anni, ai massimi livelli del basket in carrozzina».

Per il sindaco metropolitano f.f., l’aver ospitato in città una competizione con otto squadre provenienti da diversi Paesi europei rappresenta un ulteriore segnale della crescita di Reggio Calabria nel panorama sportivo internazionale. «Di questo siamo molto orgogliosi – ha aggiunto – anche perché è il coronamento di anni di impegni amministrativi e politici per migliorare le nostre strutture impiantistiche, accessibili a tutti».

Versace ha poi richiamato il sostegno della Città metropolitana al percorso del Reggio Calabria BIC, ricordando il progetto che ha portato alla disponibilità di una nuova sede, ricavata da un bene confiscato alla criminalità, e di un pulmino attrezzato per l’attività quotidiana e le trasferte.

«L’aver affiancato e creduto nel progetto del Reggio Calabria Basket in carrozzina – ha concluso – ci ha ripagato ora con questo titolo europeo da associare a tutti gli altri prestigiosi traguardi raggiunti quest’anno da altre società sportive reggine».