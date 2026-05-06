Parteciperanno anche il Coordinatore Nazionale, On Saverio Romano, On Pino Galati, e On Nino Foti e Coordinatore Comunale Dott.Luciano Politi

Venerdì 8 maggio alle ore 17:30 ci sarà l'inaugurazione della segreteria provinciale di via San Francesco Da Paola n. 49/B e la presentazione dei candidati di Noi Moderati al Comune e alle Circoscrizioni di Reggio Calabria.

Parteciperanno anche il Coordinatore Nazionale, On Saverio Romano, On Pino Galati, e On Nino Foti e Coordinatore Comunale Dott.Luciano Politi.