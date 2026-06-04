È scattato ufficialmente il giorno più atteso per Francesco Cannizzaro. Con la proclamazione formale, il neo primo cittadino ha varcato la soglia di Palazzo San Giorgio, assumendo ufficialmente la guida del capoluogo reggino. Un momento solenne, liberato dalle ultime formalità burocratiche grazie agli uffici comunali che hanno sbrigato le procedure necessarie per consentire l'immediato insediamento.

Visibilmente emozionato ma determinato, Cannizzaro ha voluto affidare ai presenti le sue prime parole da sindaco, rivolgendo un pensiero accorato a chi lo ha sostenuto in una campagna elettorale intensa e non priva di momenti complessi per la comunità.

«Ci tengo a ringraziare il segretario generale e la struttura comunale che si è attivata subito per permettermi l'accesso e l'insediamento immediato», ha esordito il sindaco. Un passaggio doveroso, seguito da una serie di ringraziamenti più intimi e sentiti: «Il mio grazie va alla mia famiglia, ai collaboratori che non hanno risparmiato un briciolo di energia, e alle forze di polizia, fondamentali anche per aver garantito la serenità di questo percorso. Grazie a tutti. Forza Reggio, sempre».