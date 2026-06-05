«La proclamazione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria è una splendida notizia e l'inizio di una nuova stagione per la città. All’amico Francesco vanno i miei complimenti e i migliori auguri di buon lavoro. Cannizzaro saprà guidare Reggio Calabria con la passione, la determinazione e lo straordinario bagaglio di energia che da sempre caratterizzano la sua azione politica. Ha già tracciato uno scenario di visione strategica e di sviluppo futuro che non può che appartenere a un grande sindaco. Sono certo che, grazie alla sua guida autorevole e al suo profondo legame con il territorio, Reggio saprà cogliere tutte le opportunità di riscatto che merita». Lo afferma in una nota il senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto.