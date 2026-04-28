Una proposta politica per la V circoscrizione che punta su rappresentanza sociale, servizi e rilancio del territorio. Dal Partito Democratico un appello all’unità del centrosinistra e un messaggio incentrato su partecipazione e impegno civico

Si è svolta presso la sede di via Gebbione, di fronte allo stabilimento Hitachi Rail Italy (ex Omeca), la presentazione della lista «I Democratici», a sostegno del candidato alla presidenza della quinta circoscrizione Maurizio Chiarolla. Un appuntamento politico che ha visto la partecipazione dei vertici del Partito Democratico reggino e dei candidati, con l’obiettivo di delineare priorità e prospettive per un’area considerata strategica per la città.

Nel corso dell’incontro, Chiarolla ha illustrato le caratteristiche di una circoscrizione che si estende dal mare fino alla collina del rione Modena, definita «cuore pulsante» di Reggio Calabria per la presenza di realtà produttive, servizi e infrastrutture. Tra queste, oltre al polo industriale dell’Hitachi, figurano presidi fondamentali come i Vigili urbani, i Vigili del fuoco, la società Hermes, impianti sportivi come lo Stadio Oreste Granillo e il campo scuola del CONI, nonché arterie commerciali storiche come viale Aldo Moro e via Sbarre centrali.

Nel suo intervento, il candidato presidente ha ripercorso il proprio impegno come lavoratore e sindacalista all’interno dello stabilimento industriale, sottolineando un percorso costruito «sempre accanto alle persone e alle esigenze del territorio». Ha inoltre evidenziato la composizione della lista, caratterizzata da una pluralità di competenze: medici, ingegneri, informatici, macchinisti ferroviari, insegnanti e funzionari pubblici. Un insieme di professionalità che, secondo Chiarolla, rappresenta «un valore aggiunto per affrontare con concretezza le sfide della circoscrizione».

Il segretario provinciale del Partito Democratico, Peppe Panetta, ha rimarcato il valore politico della lista, sottolineando come essa «ben rappresenti il partito sul territorio», anche per la presenza della capolista Rositani, già candidata nella lista comunale. «Una donna forte e coraggiosa – ha affermato – portatrice di un messaggio di grande valore sociale, simbolo di riscatto e affermazione della dignità femminile e della civile convivenza».

Panetta ha quindi espresso «orgoglio» per la proposta politica presentata, senza nascondere il rammarico per la divisione del centrosinistra. Da qui l’appello «a un’assunzione di responsabilità» nei confronti dell’altra lista sostenuta da Alleanza Verdi e Sinistra, con l’auspicio di un ritorno all’unità dopo le elezioni.

Molto partecipato l’intervento della capolista Rositani, che ha spiegato le ragioni della propria scelta: «Con Chiarolla presidente e con il Partito Democratico mi sono semplicemente sentita a casa, tra persone che ascoltano e vivono tra la gente». Un passaggio che ha messo in luce l’importanza dell’ascolto e della presenza sul territorio come strumenti per «fare la differenza». Nel suo intervento ha inoltre richiamato il proprio vissuto personale e l’impegno a sostenere le donne: «Ricevo ogni giorno messaggi da chi cerca forza e supporto. Credo sia necessario unirsi per offrire sostegno concreto a chi ne ha bisogno».

A concludere l’incontro è stato l’ex sindaco Giuseppe Falcomatà, che ha ricordato gli interventi realizzati dall’amministrazione comunale nella V circoscrizione: dal Parco lineare sud alla sede Atam, da piazza Milano al campo di Ciccarello, fino alla riqualificazione dello stadio, degli impianti sportivi e del sistema di illuminazione, oltre agli interventi sugli asili. Falcomatà ha quindi ribadito il proprio sostegno a Chiarolla e a Rositani, indicando nello «spirito di servizio verso la collettività» la base di una proposta politica orientata al territorio.

Una presentazione che, nelle parole dei protagonisti, intende lanciare «un messaggio politico chiaro» alla città: costruire una rappresentanza radicata, capace di coniugare competenze, ascolto e visione condivisa.