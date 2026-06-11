«In queste ore sta montando la polemica, oltre che la preoccupazione, sul fatto che domenica la Viola non avrebbe potuto disputare al PalaCalafiore l’incontro playoff che vale la promozione». Così sui suoi canali social il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro.

Il problema nasceva da una precedente autorizzazione concessa ad un’altra realtà sportiva cittadina. Nella stessa giornata, infatti, il PalaCalafiore risultava già assegnato alla Casper, associazione reggina impegnata nel tennis tavolo.

«Ho contattato i rappresentanti dell’associazione e ho chiesto la disponibilità a trasferire la loro manifestazione in un’altra struttura, che ho provveduto ad autorizzare. Hanno accettato e per questo desidero ringraziarli pubblicamente per il senso di collaborazione e la sensibilità dimostrata».