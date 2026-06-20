«Esprimo le mie più sentite congratulazioni al Maestro Alessandro Bagnato per il prestigioso secondo premio ottenuto al Vienna International Composer Competition 2026. Si tratta di un riconoscimento di straordinario valore che premia il talento, la passione e l’impegno di un artista che, con il suo lavoro, continua a dare lustro a Reggio Calabria e all’intera Calabria nel panorama culturale internazionale».

Così il consigliere comunale Mario Cardia, che aggiunge:

«In un tempo in cui c’è grande bisogno di esempi positivi, il percorso del Maestro Bagnato dimostra come dedizione, studio e creatività possano portare le eccellenze del nostro territorio sui più importanti palcoscenici internazionali. La sua affermazione a Vienna è un motivo di orgoglio per tutta la comunità reggina e rappresenta un messaggio di speranza e di fiducia per tanti giovani che si avvicinano al mondo dell’arte e della musica».

«A nome mio personale – conclude Cardia – rivolgo al Maestro Alessandro Bagnato le più vive congratulazioni e l’augurio di continuare a raggiungere traguardi sempre più prestigiosi, continuando ad essere uno straordinario ambasciatore della cultura reggina nel mondo».