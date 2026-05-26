La presidente reggina del partito: «Dopo dodici anni di gestione che hanno portato Reggio Calabria a una situazione critica, la nostra presenza in aula sarà orientata a proposte concrete per sicurezza, decoro urbano, servizi sociali, sviluppo economico e trasparenza amministrativa»

«Fratelli d’Italia registra un risultato netto e significativo alle amministrative di Reggio Calabria: il partito conquista 4 seggi e l’11,22% dei voti, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della coalizione guidata dal sindaco eletto Francesco Cannizzaro, che ha ottenuto il 68% delle preferenze.

Un grazie a chi ci ha creduto. Questo successo è il frutto dell’impegno costante dei nostri candidati, dei militanti e di tutti i cittadini che hanno scelto di sostenere il progetto proposto da Fratelli d’Italia. Un ringraziamento particolare va all’assessore Giovanni Calabrese, il cui contributo nella composizione della lista è stato fondamentale: la sua esperienza, il lavoro organizzativo e l’elevata cifra politica, hanno dato un apporto determinante al risultato elettorale. A loro va il più sentito ringraziamento della coordinatrice cittadina e di tutto il gruppo locale.

Impegno e responsabilità. Entriamo in Consiglio Comunale con quattro rappresentanti pronti a lavorare con serietà, competenza e determinazione per restituire alla città un’amministrazione efficiente e vicina ai bisogni reali della popolazione. Dopo dodici anni di gestione che hanno portato Reggio Calabria a una situazione critica, la nostra presenza in aula sarà orientata a proposte concrete per sicurezza, decoro urbano, servizi sociali, sviluppo economico e trasparenza amministrativa.

La larga fiducia espressa dai cittadini impone a tutti responsabilità altissime: Fratelli d’Italia sarà al fianco del Sindaco Cannizzaro, per promuovere politiche che rilancino la città, difendano le famiglie e sostengano le imprese locali, senza rinunciare alla nostra identità e ai valori che ci contraddistinguono. La città ha bisogno di scelte concrete», ha concluso il presidente di Fratelli d’Italia Reggio Calabria, professoressa Ersilia Cedro.