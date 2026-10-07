Al voto due ratifiche della Giunta, l’adeguamento del regolamento delle entrate, la rateizzazione dei pagamenti e una serie di riconoscimenti legati a sentenze e contenziosi

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Reggio Calabria, chiamato ad affrontare una seduta urgente con un ordine del giorno composto da tredici punti e una parte consistente dedicata ai debiti fuori bilancio. L’appuntamento è fissato per giovedì 8 ottobre alle ore 9, ma questa volta il civico consesso non si ritroverà a Palazzo San Giorgio: a causa dei lavori di manutenzione che interessano la sede municipale, la riunione si svolgerà nell’aula consiliare «Leonida Repaci» di Palazzo Alvaro. Tra i provvedimenti all’esame dell’Aula figurano anche due ratifiche di delibere della Giunta, l’adeguamento del regolamento generale delle entrate e la rateizzazione del pagamento dei tributi e delle entrate relative ai canoni patrimoniali. In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è già fissata per venerdì 9 ottobre, sempre alle ore 9.

I punti all’ordine del giorno

Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 182 del 12/08/2026 ai sensi dell’art. 175, commi 4 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione; Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 202 del 16/09/2026 ai sensi dell’art. 175, commi 4 del D.Lgs. 267/2000 - Approvazione; Adeguamento del regolamento generale delle entrate per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente; Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive notificate nei mesi compresi tra dicembre 2025 e agosto 2026 ed emesse in giudizi relativi al canone del servizio idrico integrato; Riconoscimento debiti fuori bilancio contenzioso tributario. Mesi da novembre a dicembre 2025 e da gennaio a luglio 2026; Rateizzazione del pagamento dei tributi e delle entrate canoni patrimoniali - Approvazione regolamento ai sensi dell’art. 1, co. 796 della L. 160/2019; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nel mese di dicembre 2025; Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da titoli esecutivi notificati nei mesi gennaio/febbraio 2026; Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. e) T.U.E.L. parcelle eredi componenti del Collegio di Difesa; Riconoscimento debiti fuori bilancio per incarichi professionali art. 194, comma 1, lett. e) Tuel - Parcelle diversi professionisti; Riconoscimento debito fuori bilancio a carico della S.a.t.i. s.r.l. in liquidazione in persona del commissario liquidatore da distrarsi a favore dell’avv. omissis, in qualità di procuratore distrattario; Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 700/2025 della Corte d’Appello di Reggio Calabria - sez. lavoro; Riconoscimento debito fuori bilancio - ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 - per il pagamento in favore del dipendente omissis delle differenze di trattamento economico tra la cat. B (di appartenenza) e la cat. C (area degli istruttori) per lo svolgimento di mansioni appartenenti ad un livello superiore di inquadramento - Sentenza n. 949/2024 Tribunale di Reggio Calabria.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 09.10.2026 alle ore 09.00.