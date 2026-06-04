L’intervento sui social del consigliere regionale, già sindaco della città dello Stretto con riferimento all’inaugurazione di ieri pomeriggio
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
«In questi anni abbiamo lavorato in stretta sinergia con l'Arma dei Carabinieri, con l'Associazione Carabinieri e con la Soprintendenza per regalare alla nostra città un monumento dedicato alla grande famiglia dei Carabinieri, che potesse anche accrescere la bellezza del nostro splendido Lungomare.
Sono felice che questo coincida con la scelta di tenere nella nostra Città la festa nazionale dell'Arma.
Oggi abbiamo celebrato questo momento di altissimo valore civile anche con l'intitolazione del Largo Caduti di Nassirya, in uno dei luoghi più belli della Città, tra Pineta Zerbi, la scalinata del Waterfront, il Lungomare Falcomatà ed il costruendo Museo del Mare.
Una splendida festa per celebrare la nostra gratitudine a questi angeli in divisa che ogni giorno vigilano per la nostra sicurezza».