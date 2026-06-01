Il neo eletto consigliere della I Circoscrizione “Centro Storico" denuncia il servizio assente da oltre una settimana nelle vie Vito Superiore, Abbadia, Margio, Veglia e S. Antonino

Giovanni Paviglianiti, neo eletto consigliere della I Circoscrizione “Centro Storico" del comune di Reggio Calabria denuncia pubblicamente il grave e reiterato disservizio nella raccolta dei rifiuti differenziati nelle zone periferiche del quartiere di Vito.

In particolare, nelle vie Vito Superiore, Abbadia, Margio, Veglia e S. Antonino da oltre una settimana non viene effettuata la regolare raccolta dei mastelli da parte della società “Ecologia Oggi”, affidataria del servizio. Una situazione ormai insostenibile che sta causando disagi igienico-sanitari, degrado urbano e crescente esasperazione tra i residenti.

È inaccettabile che intere aree della città, soprattutto quelle periferiche, continuino a essere trattate come zone di serie B. I cittadini di questi quartieri pagano regolarmente e a caro prezzo un servizio che, nei fatti, non viene garantito con continuità e puntualità.

Ancora più grave è il messaggio che tale disservizio trasmette: chi, con senso civico e responsabilità, si impegna quotidianamente nella raccolta differenziata, si ritrova a vedere vanificato il proprio sforzo, con il rischio concreto che tutto venga poi trattato come rifiuto indifferenziato. Questo mina profondamente la fiducia nei confronti delle istituzioni e del sistema di gestione dei rifiuti.

Con il presente comunicato si chiede:

- un intervento immediato per il ripristino del servizio nelle aree interessate;

- chiarimenti urgenti da parte della società “Ecologia Oggi” sulle cause di tali inefficienze;

- un monitoraggio costante affinché situazioni analoghe non si ripetano in futuro.

Il rispetto per i cittadini passa anche – e soprattutto – dalla qualità dei servizi essenziali. Le periferie non possono essere dimenticate, conclude Giovanni Paviglianiti, neo eletto consigliere della I Circoscrizione “Centro Storico" del comune di Reggio Calabria