La Federazione democratica annuncia la partecipazione alla manifestazione reggina e chiede interventi su potere d’acquisto, sanità pubblica, trasporti e occupazione stabile. Nel mirino delle rivendicazioni le politiche del Governo e della Regione Calabria

La Federazione metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria aderisce allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 20 novembre e parteciperà alla manifestazione di Reggio, una delle sei piazze calabresi della mobilitazione.

«Venerdì saremo in piazza al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori che scioperano per salari dignitosi, occupazione stabile e una sanità pubblica accessibile a tutti. Il carovita si misura ogni giorno al supermercato, alla pompa di benzina, quando arriva una bolletta o c’è da pagare l’affitto. Per chi vive di stipendio o di pensione, anche una spesa imprevista può mettere in difficoltà la famiglia per il resto del mese. Sappiamo quanto pesi, in queste condizioni, rinunciare a una giornata di retribuzione. Le ragioni di chi sciopera riguardano l’intera comunità», scrive la Federazione in una nota.

«Nel territorio reggino il peso del carovita si somma a quello della precarietà. Per un giovane che passa da un contratto a termine all’altro è difficile prendere una casa in affitto e avere la certezza di poterla pagare ogni mese. Per chi lavora su turni e non ha un autobus che gli consenta di rientrare a casa la sera, il costo del carburante è una spesa obbligata che assorbe una parte dello stipendio. È con queste difficoltà che il governo Meloni e la giunta Occhiuto devono fare i conti».

«Al Governo chiediamo misure per recuperare il potere d’acquisto di salari e pensioni e alleggerire il peso delle bollette sui bilanci familiari. Chiediamo di rafforzare la sanità pubblica, perché nessuno debba rinviare una visita che non può permettersi di pagare, e di investire nel Mezzogiorno per creare lavoro stabile. Alla Regione chiediamo di garantire trasporti pubblici adeguati alle esigenze di chi studia e lavora e di legare gli incentivi alle imprese al rispetto dei contratti e alla qualità dell’occupazione».