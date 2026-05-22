Grande orgoglio e profonda soddisfazione vengono espressi dalla Senatrice reggina della Lega, Tilde Minasi, per la forte e costante vicinanza dimostrata dal leader del partito, Matteo Salvini, alla città di Reggio Calabria, anche in occasione della campagna elettorale.

Minasi, che questa mattina ha accompagnato Matteo Salvini al mercatino del venerdì di Botteghelle, sottolinea «la straordinaria attenzione che il nostro leader, Matteo Salvini, continua a dimostrare, non a parole ma con i fatti, nei confronti di Reggio Calabria. E’ stato lui stesso a prendere l’iniziativa di venire a Reggio in occasione di queste elezioni – dichiara la Senatrice – e ieri sera, nella splendida cornice del nostro Lungomare ha speso parole al miele per la nostra città, dicendo che Reggio è bellissima e confermando il suo legame profondo con questo territorio.

Questa mattina, poi, ha voluto immergersi nel cuore popolare della città, recandosi al mercatino del venerdì di Botteghelle per incontrare e ascoltare i cittadini».

La parlamentare del Carroccio tiene poi a rimarcare l'unicità della presenza del Segretario federale sul territorio reggino: «C’è un dato politico e umano che salta agli occhi in modo inequivocabile e che i reggini sapranno valutare: Matteo Salvini è l’unico leader di partito nazionale ad essersi recato a Reggio Calabria in questa campagna elettorale. Non c'è stato nessun altro. Lui è venuto più volte, ha pernottato in città, è andato a incontrare la gente di Reggio nel cuore del mercatino, dimostrando una presenza e un'attenzione che altri non hanno mai avuto».

E, in vista dell'imminente appuntamento alle urne, la Senatrice Minasi si mostra ancora una volta fiduciosa sul futuro della città: «Domenica e lunedì si voterà per le elezioni comunali e sono certa che la città saprà premiare la nostra lista e l'affetto autentico di Matteo Salvini. Questo voto – conclude – rappresenta l'appuntamento decisivo che finalmente riporterà la città al centrodestra dopo ben 14 anni di buio».