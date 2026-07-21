I gruppi civici Reset e La Svolta esprimono le più vive congratulazioni e un sincero in bocca al lupo a Rocco Alessandro Repaci, Sindaco di Campo Calabro, per la sua elezione a Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Siamo fermamente convinti che il neo Consigliere Repaci, capace amministratore, politico appassionato e fortemente radicato sul territorio, saprà rappresentare al meglio le istanze di tutta l'area metropolitana all'interno dell'Ente. La sua presenza in Consiglio sarà garanzia di un'azione politica e amministrativa attenta, portando avanti il suo mandato con la determinazione necessaria affinché continui a compiersi, anche in questa nuova consiliatura, il fondamentale lavoro di programmazione avviato in questi primi anni di operatività dell'Ente, con il percorso di sviluppo inaugurato a partire dal 2016 dal già Sindaco Metropolitano, oggi consigliere regionale, Giuseppe Falcomatà.

In questi anni, infatti, l'Amministrazione metropolitana ha messo in campo una complessa e virtuosa programmazione, riuscendo a dare risposte concrete alle esigenze del territorio. Tuttavia, il nostro auspicio è che questo lavoro di rilancio possa essere reso ancora più efficace e incisivo. A tal fine, risulta ormai non più rinviabile il conferimento delle funzioni e delle deleghe da parte della Regione Calabria, che in questi anni sono state inspiegabilmente trattenute a Catanzaro.

Auspichiamo e chiediamo con forza che si proceda immediatamente a sbloccare questa situazione, per dare finalmente tutti gli strumenti operativi ed economici alla Città Metropolitana e, soprattutto, per restituire il maltolto alla nostra comunità, ingiustamente privata fino ad oggi di importanti leve per il proprio sviluppo economico e sociale.

L'auspicio è che il nuovo Consiglio della Città Metropolitana solleciti fin da subito in maniera determinata la Regione, affinchè sia avviato e concluso in maniera rapida, il trasferimento delle funzioni previste dalla legge Delrio fin dall'istituzione delle Città Metropolitane. In questo senso, Reset e La Svolta intendono rivolgere i migliori auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri metropolitani neo eletti, di maggioranza e minoranza, rivolgendo un sincero in bocca al lupo anche al Consigliere metropolitano Domenico Mantegna, sindaco di Benestare risultato il primo degli eletti della lista "Progressisti", e agli altri esponenti eletti nella lista del centrosinistra. Le sfide che attendono la nostra area metropolitana sono cruciali e richiederanno l'impegno, la dedizione e la serietà di tutti.