Nausica Sbarra: «Alla città capoluogo e ai Comuni metropolitani servono responsabilità, coesione e partecipazione. Il sindacato è pronto a fare la propria parte, nel rispetto dei ruoli, per costruire percorsi condivisi orientati al bene comune».

«La Cisl della Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime i più sinceri auguri di buon lavoro all’onorevole Francesco Cannizzaro, eletto Sindaco di Reggio Calabria, alla maggioranza chiamata a guidare l’Amministrazione comunale e alle forze di minoranza che, nel pieno esercizio del mandato ricevuto dagli elettori, saranno chiamate a svolgere una funzione essenziale di rappresentanza, proposta, controllo democratico e partecipazione costruttiva nell’interesse della città e dell’intero territorio metropolitano. Un augurio viene rivolto, inoltre, a tutti i Sindaci e a tutti i Consiglieri comunali eletti nei vari Comuni della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ai quali spetterà il compito di rappresentare le comunità locali e concorrere, nel rispetto delle rispettive funzioni, alla costruzione di una visione condivisa di sviluppo, coesione e prossimità istituzionale.

«Al nuovo Sindaco - dichiara Nausica Sbarra, Segretaria Generale della Cisl della Città Metropolitana di Reggio Calabria - rivolgiamo un augurio leale e responsabile. Governare Reggio Calabria significa assumere una funzione che va oltre i confini amministrativi della città. Significa interpretare un ruolo di guida, di ascolto e di ricucitura istituzionale, sociale ed economica di un territorio vasto, complesso e ricco di potenzialità». Per la Cisl, infatti, la sfida dei prossimi anni non riguarda soltanto la gestione ordinaria della città, ma la capacità di costruire una visione metropolitana capace di tenere insieme il centro urbano, i comuni costieri, le aree interne, l’Aspromonte, il patrimonio ambientale, culturale e produttivo, le comunità locali e le tante fragilità sociali che ancora attraversano il territorio. «Reggio Calabria - prosegue Sbarra - deve tornare a esercitare una funzione di connessione, non di distanza. La Città Metropolitana racchiude una straordinaria molteplicità: un Parco Nazionale, borghi interni, comuni della costa tirrenica e jonica, sistemi produttivi, servizi essenziali, reti sociali, famiglie, giovani, anziani, lavoratrici e lavoratori che ogni giorno tengono in piedi la vita reale delle comunità. È da qui che bisogna ripartire».

La Cisl sottolinea l’importanza di mettere al centro del confronto pubblico il lavoro, la qualità dei servizi, la coesione sociale, le politiche per le famiglie, le infrastrutture materiali e immateriali, il sostegno ai comparti produttivi, la valorizzazione delle competenze e la necessità di ridurre le disuguaglianze territoriali tra centro e periferie, tra costa e aree interne, tra luoghi serviti e luoghi marginalizzati. «Il lavoro - evidenzia la Segretaria Generale - resta la prima grande questione sociale. Senza lavoro stabile, dignitoso e sicuro non c’è sviluppo vero; senza servizi efficienti non c’è cittadinanza piena; senza partecipazione non c’è buona amministrazione. Per questo riteniamo fondamentale aprire una stagione di dialogo strutturato con le parti sociali, fondata sull’ascolto, sulla corresponsabilità e sulla concretezza delle scelte».

La Cisl della Città Metropolitana di Reggio Calabria conferma, dunque, la propria disponibilità ad avviare con il nuovo Sindaco, con l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria e con tutti gli amministratori eletti nei Comuni metropolitani un percorso di confronto serio, rispettoso delle rispettive funzioni, orientato alla costruzione di soluzioni condivise.

«La Cisl - conclude Nausica Sbarra - non farà mancare il proprio contributo. Saremo interlocutori attenti, liberi, responsabili e propositivi. Il nostro compito è rappresentare le persone, tutelare il lavoro, promuovere comunità più giuste e inclusive. Al nuovo Sindaco e agli amministratori eletti chiediamo capacità di ascolto, visione metropolitana e attenzione concreta alle fragilità e alle energie positive del territorio. Cooperare per il bene comune non è uno slogan: è il metodo necessario per restituire fiducia, sviluppo e futuro alla Città Metropolitana di Reggio Calabria».