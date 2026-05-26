Il primo dato riguarda il territorio comprendente le zone di Reggio Centro, con Centro Storico, Pineta Zerbi-Tremulini-Eremo e Santa Caterina-San Brunello-Vito. 6054 preferenze per la lista a sostegno
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Iniziano a delinearsi anche dei consigli circoscrizionali di Reggio Calabria. Il primo dato ufficiale di questo ritorno di rappresentanza in città riguarda la Prima circoscrizione (Reggio Centro, con Centro Storico, Pineta Zerbi-Tremulini-Eremo e Santa Caterina-San Brunello-Vito), dove la sfida premia il centrodestra con l’elezione di Simone LaCava con le 6054 preferenze della seguente:
Santo Arillotta 609
Silvio Bagnato 386
Gaetano Clemenze 755
Tiziana Dora D’Agostino 381
Giovanbattista Filloramo 240
Pietro Luigi Morisani 309
Roberto Antonio Pagano 188
Luana Serafina Perrone 410
Gregorio Raffaele 160
Bruno Restuccia 810
Margherita Ruffo 182
Emanuele Sergi 309
Anna Serra 549
Sabrina Sinicropi 145
Demetrio Surace 155
Barbara Domenica Versace 466
Perde la sfida il centrosinista con Mimmo Praticò presidente:
Attilio Rocco Domenico Attinà – 308
Carmela Caminiti – 11
Caterina De Carlo – 7
Gaetano De Marco – 795
Francesca Di Pietro – 74
Giuseppe Marra – 324
Lydia Messina – 199
Roberta Milasi – 167
Emilio Minniti – 11
Nicola Neto – 22
Antonio Nucera – 123
Giovanni Paviglianiti – 670
Marianna Valentina Pulitanò – 22
Daniele Quartuccio – 272
Amalia Serranò – 290
Carmela Surace – 105
Totale Preferenze 3400
Le circoscrizioni sono in tutti cinque:
la I Circoscrizione comprende Reggio Centro, con Centro Storico, Pineta Zerbi-Tremulini-Eremo e Santa Caterina-San Brunello-Vito;
la II Circoscrizione riguarda Reggio Est, includendo Trabocchetto-Condera-Spirito Santo, Ortì-Podargoni-Terreti e Cannavò-Mosorrofa-Cataforio;
la III Circoscrizione coincide con Reggio Nord e comprende Catona-Salice-Rosalì-Villa San Giuseppe, Gallico-Sambatello e Archi;
la IV Circoscrizione riguarda Reggio Sud, con Ravagnese, Gallina e Pellaro;
la V Circoscrizione interessa l’area Centro-Sud, con Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre e San Giorgio-Modena-San Sperato.