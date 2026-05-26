Iniziano a delinearsi anche dei consigli circoscrizionali di Reggio Calabria. Il primo dato ufficiale di questo ritorno di rappresentanza in città riguarda la Prima circoscrizione (Reggio Centro, con Centro Storico, Pineta Zerbi-Tremulini-Eremo e Santa Caterina-San Brunello-Vito), dove la sfida premia il centrodestra con l’elezione di Simone LaCava con le 6054 preferenze della seguente:

Santo Arillotta 609

Silvio Bagnato 386

Gaetano Clemenze 755

Tiziana Dora D’Agostino 381

Giovanbattista Filloramo 240

Pietro Luigi Morisani 309

Roberto Antonio Pagano 188

Luana Serafina Perrone 410

Gregorio Raffaele 160

Bruno Restuccia 810

Margherita Ruffo 182

Emanuele Sergi 309

Anna Serra 549

Sabrina Sinicropi 145

Demetrio Surace 155

Barbara Domenica Versace 466

Perde la sfida il centrosinista con Mimmo Praticò presidente:

Attilio Rocco Domenico Attinà – 308

Carmela Caminiti – 11

Caterina De Carlo – 7

Gaetano De Marco – 795

Francesca Di Pietro – 74

Giuseppe Marra – 324

Lydia Messina – 199

Roberta Milasi – 167

Emilio Minniti – 11

Nicola Neto – 22

Antonio Nucera – 123

Giovanni Paviglianiti – 670

Marianna Valentina Pulitanò – 22

Daniele Quartuccio – 272

Amalia Serranò – 290

Carmela Surace – 105

Totale Preferenze 3400

Le circoscrizioni sono in tutti cinque: 

la I Circoscrizione comprende Reggio Centro, con Centro Storico, Pineta Zerbi-Tremulini-Eremo e Santa Caterina-San Brunello-Vito;

la II Circoscrizione riguarda Reggio Est, includendo Trabocchetto-Condera-Spirito Santo, Ortì-Podargoni-Terreti e Cannavò-Mosorrofa-Cataforio;

la III Circoscrizione coincide con Reggio Nord e comprende Catona-Salice-Rosalì-Villa San Giuseppe, Gallico-Sambatello e Archi;

la IV Circoscrizione riguarda Reggio Sud, con Ravagnese, Gallina e Pellaro;

la V Circoscrizione interessa l’area Centro-Sud, con Ferrovieri-Stadio-Gebbione, Sbarre e San Giorgio-Modena-San Sperato.