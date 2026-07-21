«L’elezione di Fiorentino Riganò al Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria rappresenta un risultato di grande valore istituzionale, che premia un percorso amministrativo fondato sulla competenza, sulla dedizione e sul costante impegno al servizio della comunità.»



Con queste parole il presidente del consiglio comunale di Maropati, Angelo Adornato, esprime le più sentite congratulazioni al vicesindaco del Comune di Oppido Mamertina per il prestigioso incarico ricevuto.



«La Città Metropolitana di Reggio Calabria è oggi chiamata a svolgere un ruolo sempre più centrale nella programmazione e nello sviluppo del territorio, attraverso una visione condivisa capace di mettere in rete le energie, le risorse e le migliori esperienze amministrative dell’intera area metropolitana. L’elezione di amministratori preparati e profondamente legati ai territori rappresenta un valore aggiunto per tutti i Comuni, dalle realtà costiere a quelle dell’entroterra.



Sono certo che Fiorentino Riganò saprà interpretare questo importante mandato con equilibrio, senso delle istituzioni e spirito di servizio, contribuendo a rafforzare il ruolo della Città Metropolitana quale motore di crescita, innovazione e coesione territoriale.



In questo percorso sarà determinante una collaborazione istituzionale forte e leale tra tutti i livelli di governo. Il lavoro del Sindaco metropolitano, il contributo del Consiglio metropolitano e il costante impegno dell’On. Francesco Cannizzaro, da sempre attento alle esigenze del territorio metropolitano e dei suoi Comuni, rappresentano elementi fondamentali per costruire una strategia condivisa capace di intercettare opportunità, attrarre investimenti e dare risposte concrete ai cittadini.



L’unità istituzionale, il dialogo e la collaborazione tra le rappresentanze locali e nazionali costituiscono la strada maestra per rafforzare il ruolo della Città Metropolitana di Reggio Calabria e renderla sempre più protagonista dello sviluppo economico, infrastrutturale, sociale e culturale dell’intero territorio.



A Fiorentino Riganò rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro, con la certezza che saprà onorare questo prestigioso incarico con responsabilità, competenza e dedizione, contribuendo al bene comune e alla crescita dell’intera Città Metropolitana di Reggio Calabria», conclude Angelo Adornato, presidente del Consiglio comunale di Maropati.