La nuova amministrazione si insedia ufficialmente. Il capogruppo di opposizione di «Liberi di Ricominciare» invoca dialogo e collaborazione: «I problemi dei cittadini non hanno colore politico»

Si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Roccaforte del Greco, segnando il ritorno alla guida del paese del sindaco Ercole Nucera. Nel corso della prima seduta consiliare è intervenuto anche il consigliere comunale e capogruppo di opposizione Paolo Ferrara, eletto insieme a Simona Mafrici e Raffaella Viglianisi nella lista «Liberi di Ricominciare».

Un intervento dai toni concilianti, lontano dalle tradizionali contrapposizioni politiche, nel quale Ferrara ha ribadito la volontà di svolgere un'opposizione costruttiva, mettendo al centro gli interessi della comunità.

Partendo dal risultato elettorale, che ha visto la sua lista ottenere il 19,23% dei consensi, il consigliere ha ringraziato tutti i cittadini che hanno partecipato al voto, sottolineando come ogni scelta espressa alle urne rappresenti una componente fondamentale della vita democratica del paese.

Ferrara ha quindi rivolto parole di apprezzamento al neo sindaco Ercole Nucera, riconoscendone l'esperienza amministrativa e il ruolo maturato negli anni all'interno dell'Area Grecanica e della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

«Il futuro di Roccaforte viene prima di qualsiasi appartenenza politica», ha affermato il consigliere, augurando buon lavoro al primo cittadino e manifestando disponibilità al confronto sui temi che riguardano il rilancio del territorio.

Nel suo intervento, Ferrara ha evidenziato come le principali sfide per il paese siano legate allo spopolamento, alla carenza di servizi e alla necessità di creare nuove opportunità per i giovani. Da qui la proposta di una visione di «Roccaforte Metropolitana», capace di valorizzare la propria identità grecanica e, allo stesso tempo, di inserirsi in maniera più forte nei processi di sviluppo dell'area metropolitana.

Tra le idee avanzate anche il rilancio delle Commissioni consiliari come luoghi permanenti di partecipazione e confronto, aperti al contributo di associazioni, professionisti, cittadini ed eccellenze del territorio.

Nel corso dell'intervento non è mancato un riconoscimento alle consigliere Raffaella Viglianisi e Simona Mafrici, indicate da Ferrara come esempio dell'importanza del contributo femminile nella vita pubblica e istituzionale.

Il passaggio conclusivo è stato dedicato all'unità della comunità e alla necessità di superare le divisioni politiche nell'interesse del paese.

«I problemi dei cittadini non hanno colore politico. Le difficoltà delle famiglie non hanno appartenenza. Le speranze dei giovani non conoscono schieramenti. Per questo dobbiamo lavorare insieme, con rispetto, coraggio e spirito di servizio».

Parole che hanno accompagnato l'avvio della nuova consiliatura e che sintetizzano l'impegno annunciato dal gruppo «Liberi di Ricominciare»: svolgere un ruolo di opposizione attenta ma collaborativa, nella convinzione che il rilancio di Roccaforte del Greco richieda il contributo di tutte le forze presenti in Consiglio comunale.