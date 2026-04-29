Roccaforte del Greco si prepara a vivere una nuova stagione. Una stagione fatta di impegno, responsabilità e visione. A guidarla sarà la candidatura a sindaco del professore Paolo Ferrara, che ha scelto di mettersi in gioco con determinazione e senso del dovere verso la comunità.

«Abbiamo scelto di esserci, di metterci impegno e di agire. Non per ambizione, ma per responsabilità verso una comunità che ha bisogno di crescere, svilupparsi e trovare risposte concrete ai propri bisogni», dichiara Ferrara.

È da questa consapevolezza che nasce la lista “Liberi di ricominciare”, un progetto politico e umano costruito sull’incontro di persone qualificate, competenti e profondamente radicate nel territorio. Una squadra che mette al centro l’ascolto dei cittadini come primo passo per una programmazione seria, credibile e orientata a risultati misurabili.

L’obiettivo è chiaro: trasformare le esigenze quotidiane in soluzioni reali.

Servizi essenziali che funzionano, sostegno concreto alle famiglie e alle attività locali, valorizzazione delle radici culturali e apertura all’innovazione: questi i pilastri di un’azione amministrativa che vuole incidere davvero.

Per Ferrara, «Amministrare significa soprattutto agire. Significa passare dalle parole ai fatti: attivare risorse, semplificare i processi, realizzare infrastrutture, costruire reti solide con il territorio e le istituzioni. Significa intercettare finanziamenti e trasformarli in cantieri, lavoro e servizi. Significa creare le condizioni affinché sempre più persone possano scegliere di restare o tornare a vivere a Roccaforte».

Al centro della proposta c’è una visione chiara e ambiziosa: Roccaforte Metropolitana.

Una comunità che, partendo dalla propria identità, sappia diventare protagonista, unendo tradizione e futuro, bellezza e sviluppo, coesione sociale e crescita economica.

«È il momento di riscaldare i motori, con entusiasmo e determinazione. Siamo pronti a fare la nostra parte, insieme ai cittadini, per costruire una Roccaforte del Greco moderna, viva, attrattiva» – prosegue Ferrara. «Una visione che non cancella il passato, ma lo valorizza. Una visione che non promette illusioni, ma propone azioni concrete. Una visione che non divide, ma unisce».

Il messaggio è forte e chiaro: Roccaforte può e deve tornare protagonista.

«Vogliamo costruire insieme ai cittadini la Roccaforte del Greco metropolitana- Identità e tradizione, Innovazione e Futuro Tutti nella stessa direzione, per il bene dell’intera comunità».

È l’inizio di un percorso che non è solo una sfida ma è soprattutto una scelta: quella di non restare fermi, ma di ricominciare davvero per costruire insieme il futuro che Roccaforte merita.