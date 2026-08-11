Rosarno si prepara a un importante intervento di riqualificazione urbana. Sono stati aggiudicati i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria che sorgerà all’incrocio tra via Nazionale e via Serricella, con l’avvio del cantiere previsto per il prossimo mese di settembre.

L’intervento concretizza il programma di opere fortemente voluto dall’Amministrazione comunale destinate a sostenere interventi capaci di migliorare la qualità urbana, i servizi e gli spazi a disposizione della comunità.

La nuova rotatoria non sarà soltanto un’opera funzionale alla viabilità e alla sicurezza stradale, ma diventerà anche un nuovo elemento identitario della città. Al suo interno, infatti, è previsto il posizionamento di un’opera artistica ispirata all’antica Medma, realizzata dallo scultore Cosimo Allera. Un elemento che unirà quindi funzionalità, decoro urbano e memoria storica.

«L’avvio dei lavori – sottolinea il sindaco Pasquale Cutrì – rappresenta un momento importante perché dà visibilità al programma di interventi che abbiamo fortemente voluto per Rosarno. Non si tratta di un’opera isolata, ma parte di un percorso più ampio che punta a rendere la nostra città più moderna, decorosa, sicura e capace di offrire maggiori servizi ai cittadini».

La rotatoria costituisce infatti il primo tassello di una stagione di interventi che interesserà diversi settori strategici della città. Tra le opere più importanti previste figurano la messa a norma del Cine- Teatro, la costruzione del Centro Polisportivo, la realizzazione del nuovo asilo di via M. Zita (Cucchiararo), la ristrutturazione della scuola Marvasi, oltre ai lavori già in corso inseriti nel piano strade.

Un insieme di interventi che punta a rafforzare il patrimonio pubblico, migliorare i servizi educativi, culturali e sportivi e creare nuovi spazi a disposizione dei cittadini.

«Abbiamo scelto di investire in opere che possano lasciare un segno concreto e duraturo – conclude il sindaco di Rosarno – perché il nostro obiettivo è garantire ai rosarnesi servizi migliori e una città sempre più decorosa e moderna. La rotonda di via Nazionale e via Serricella, con il richiamo alla storia dell’antica Medma, vuole essere anche il simbolo di questo percorso: una città che valorizza la propria identità e contemporaneamente costruisce il proprio futuro».