La crisi politica che interessa la maggioranza al Comune di Rosarno approda formalmente all'attenzione del Consiglio comunale. Sei consiglieri hanno presentato una richiesta di convocazione straordinaria dell'assemblea per discutere della situazione politico-amministrativa e delle prospettive di governabilità dell'Ente.

A sottoscrivere il documento, datato 9 novembre 2026, sono Michele Filippo Italiano, Franco Bruzzese, Vincenzo Francesco Costantino, Maria Domenica Naso, Cosma Ferrarini e Michele Brilli. La richiesta, indirizzata al presidente del Consiglio comunale e trasmessa per conoscenza al sindaco, al segretario generale e ai capigruppo consiliari, richiama l'articolo 39, comma 2, del Testo unico degli enti locali.

Secondo i firmatari, da circa un mese l'attività amministrativa sarebbe condizionata da una fase di stallo interna alla maggioranza che sostiene il sindaco Pasquale Cutrì. Al centro della questione, una richiesta di verifica politica e di rimpasto della Giunta che, stando a quanto riportato nella lettera, non avrebbe ancora ricevuto una risposta definitiva.

I consiglieri esprimono preoccupazione per le possibili ripercussioni di questa situazione sul funzionamento degli organi istituzionali e sull'attività amministrativa. Chiedono quindi che il sindaco riferisca pubblicamente in aula sulle ragioni della crisi, sulle eventuali modifiche alla composizione dell'esecutivo e sulla tenuta politica della maggioranza.

La richiesta prevede un punto specifico all'ordine del giorno, dedicato alle comunicazioni del sindaco e al conseguente dibattito consiliare. L'obiettivo dichiarato dai sei firmatari è riportare il confronto nella sede istituzionale, garantendo ai cittadini informazioni chiare sulla situazione politica e sulle prospettive dell'amministrazione comunale.