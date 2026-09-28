Il candidato vincente del centrodestra rivendica il risultato: «Uniti possiamo costruire una squadra solida e continuare il buon governo già avviato in città e in Regione»
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Ecco le dichiarazioni a caldo di Fabio Roscioli, candidato vincente del centrodestra:«Siamo una coalizione vincente. Siamo andati oltre ogni aspettativa. Il centrosinistra ha fatto un passo indietro, quindi se Vannacci ha tolto qualcosa, l'ha tolto al centrosinistra. Quindi il centrodestra, se unito è capace di costruire una squadra solida, e continuerà questo buon governo già avviato in città a Reggio e in Regione. Noi con serietà, sobrietà, tanto lavoro, tanto stile e abnegazione, abbiamo costruito questo risultato da condividere con Roberto e Francesco Cannizzaro»