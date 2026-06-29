È di pochi giorni fa la notizia delle procedure selettive avviate da Azienda Zero, azienda per il governo della sanità calabrese, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di medici. In particolare, le selezioni avviate riguardano la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 45 posti di Dirigente Medico - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - Disciplina di Ortopedia e traumatologia, di n. 102 posti di Dirigente Medico - Area medica e delle specialità mediche - Disciplina di Medicina d’Emergenza-Urgenza e di n. 19 posti di Dirigente Medico - Area medica e delle specialità mediche - Disciplina di Neurologia. Un nuovo importante tentativo diretto a rafforzare il personale sanitario delle strutture calabresi. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere regionale Giuseppe Mattiani per esprimere grande soddisfazione.

«Ancora una volta stiamo dimostrando grande concretezza. Sappiamo che le nostre strutture sanitarie, come del resto avviene nel resto d’Italia, soffrono per la carenza di organico. Per questo stiamo continuando a bandire procedure concorsuali con l’ambizione di superare finalmente l’emergenza e di riportare a casa e sul nostro territorio le risorse umane e i nostri giovani che, per una serie di ragioni, sono stati costretti ad andare fuori Regione a lavorare e a specializzarsi. In tal senso, le procedure bandite offrono stabilità e solidità contrattuale e siamo convinti che riusciremo a raggiungere gli obiettivi sperati».

Prosegue ancora Mattiani:

«Quanto stiamo facendo dimostra, ancora una volta, quanto importante e virtuoso sia il percorso che con il Governo regionale guidato dal Presidente Roberto Occhiuto abbiamo avviato da anni. Non è casuale l’uscita dal Commissariamento, non sono casuali le precedenti assunzioni di personale o che l’edilizia sanitaria si sia sbloccata con il nostro Governo regionale. È tutto frutto di lavoro e di progettualità. Siamo consapevoli che la strada è ancora lunga, ma il processo avviato nel tempo sta producendo grandi risultati», conclude Mattiani.

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