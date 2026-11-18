Il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà esprime piena adesione e sostegno allo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dalla CGIL per venerdì 20 novembre e annuncia che sarà in piazza, a Reggio Calabria, al fianco delle lavoratrici, dei lavoratori, dei pensionati e degli studenti che sfileranno in corteo lungo il Corso Garibaldi. Una mobilitazione che coinvolge l'intero mondo del lavoro pubblico e privato – dalla scuola alla sanità, dalla pubblica amministrazione ai lavoratori degli appalti e dei servizi di supporto – con circa cento manifestazioni, tra cortei, presidi e comizi, in programma in tutta Italia.



«Venerdì sarò in piazza perché le ragioni di questo sciopero sono le ragioni di tanta gente che incontro ogni giorno», dichiara Falcomatà. «Famiglie che con uno stipendio non arrivano più a fine mese, pensionati che vedono i propri assegni perdere valore, giovani costretti a scegliere tra un contratto malpagato e la valigia. Quando lavorare non basta più per vivere dignitosamente, la politica ha il dovere di ascoltare e di lavorare per un cambiamento reale della vita delle persone».



Il consigliere regionale richiama i temi al centro della mobilitazione: salari erosi dall'inflazione e dai rincari energetici, caro carburante e bollette alle stelle per famiglie e imprese, un sistema fiscale che continua a pesare soprattutto su lavoratori dipendenti e pensionati – a partire dal fiscal drag, che trasforma gli aumenti necessari a recuperare il costo della vita in maggiori tasse –, la richiesta di un fisco davvero progressivo, il rinnovo dei contratti pubblici e privati, la piena rivalutazione delle pensioni e lo stop all'innalzamento dell'età pensionabile.



«A questi aspetti si uniscono questioni che riguardano il nostro territorio, la Calabria, ed in generale il Mezzogiorno del nostro paese. La sanità pubblica che continua a perdere pezzi, le difficoltà nell'accesso alle cure, le liste d'attesa più lunghe d'Italia, le strutture sanitarie al collasso, con medici ed operatori costretti a fare le capriole per coprire tutte le falle di un sistema che negli ultimi anni è di molto peggiorato. Con la conseguente necessità per tanti cittadini di rivolgersi al settore privato, con costi esosi che molto spesso spingono le persone, soprattutto le più fragili, a rinunciare».



«C'è una questione di priorità», prosegue Falcomatà. «Non si può scegliere di aumentare la spesa per il riarmo mentre la sanità pubblica affoga nelle liste d'attesa, la scuola e l'università chiedono investimenti e i servizi per le persone non autosufficienti restano sottofinanziati. Qui in Calabria queste carenze le misuriamo sulla pelle dei cittadini: nelle difficoltà occupazionali, nei viaggi della speranza per curarsi, nei servizi territoriali che mancano, nei nostri ragazzi che partono e non tornano. La sicurezza di un Paese si costruisce non con un continuo bombardamento di spot a mezzo social, ma garantendo il diritto alla salute, all'istruzione, alla casa e a un lavoro sicuro».



«Penso ai giovani – aggiunge – che faticano a trovare un lavoro stabile, a pagarsi gli studi e a trovare una casa a un prezzo accessibile. E penso a chi lavora nella scuola, docenti, personale educativo e Ata, che da anni chiede risorse adeguate per l'istruzione e la ricerca. Contrastare la precarietà, garantire il diritto allo studio e il diritto all'abitare non sono concessioni: sono le condizioni minime perché i nostri ragazzi possano costruirsi un futuro qui, senza essere costretti ad andare via».



Falcomatà sottolinea inoltre l'urgenza di una vera politica di sviluppo e di strumenti di tutela per l'occupazione, in un momento in cui i salari perdono il loro potere d'acquisto e il Mezzogiorno rischia di pagare il prezzo più alto, e ribadisce che la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro devono diventare una priorità concreta, sostenuta da prevenzione, controlli e responsabilità lungo tutta la catena degli appalti.



«La legge di bilancio – conclude – deve ripartire dai bisogni reali delle persone. Per questo sostengo convintamente lo sciopero indetto dalla CGIL e venerdì sarò in corteo, sul Corso Garibaldi, insieme a chi chiede salari giusti, servizi pubblici all'altezza, carburanti e bollette commisurate agli stipendi, e soprattutto una prospettiva per i più giovani che provano a costruirsi un futuro in Calabria».