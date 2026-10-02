A Villa San Giovanni, il plesso scolastico della frazione di Cannitello risulta chiuso da oltre un anno. La sospensione delle attività ha costretto al trasferimento degli alunni in altre sedi, generando continui disagi per le famiglie, che rimangono tuttora prive di certezze sulla programmazione futura della struttura.

Per riportare la questione al centro del dibattito pubblico, i consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia — Marco Santoro, Filippo Lucisano, Daniele Siclari, Stefania Calderone e Domenico De Marco — hanno formalmente depositato un’interrogazione, chiedendo all'Amministrazione comunale di riferire nel primo Consiglio comunale utile. Oltre a costituire un fondamentale presidio educativo e sociale legato alla storia della frazione, l'edificio mostra all'esterno evidenti segni di incuria, con la vegetazione che ha invaso cancelli e ringhiere. Secondo i consiglieri, la chiusura prolungata rischia di trasformarsi in un vero e proprio abbandono del bene, aumentando progressivamente i costi necessari per un futuro recupero.

Attraverso l'atto ispettivo, l'opposizione chiede di conoscere lo stato effettivo dell'immobile e le attività tecniche, manutentive, amministrative e di custodia svolte dalla chiusura a oggi, inclusi eventuali sopralluoghi, perizie e interventi messi in atto per tutelare locali, impianti, arredi e documentazione. Il documento pone inoltre l'accento sulla pianificazione finanziaria, domandando se siano stati elaborati progetti, stanziati fondi comunali o presentate domande di finanziamento nell'ambito dei programmi regionali e nazionali per l'edilizia scolastica.

Un punto centrale dell'iniziativa riguarda la definizione dei tempi: viene sollecitato un cronoprogramma delle attività e l'indicazione di una data attendibile per la riapertura o, in alternativa, i termini entro cui l'Amministrazione intenda definire il piano e le soluzioni temporanee adottate per contenere i disagi di studenti e famiglie. Contestualmente, i consiglieri hanno richiesto di effettuare a breve un sopralluogo all'interno del plesso alla presenza dei tecnici responsabili per verificare direttamente lo stato dei luoghi.

«Non chiediamo annunci o rassicurazioni generiche, ma atti, risorse, responsabilità e scadenze verificabili», hanno dichiarato i rappresentanti di Forza Italia, ribadendo che una scuola chiusa da oltre un anno non può diventare una condizione ordinaria e assicurando che continueranno a seguire la vicenda per restituire alla comunità una struttura sicura e funzionale.