Il Partito Repubblicano Italiano interviene sul dibattito relativo alla Scuola media Pythagoras di Ravagnese, ricordando come già nel 2024 abbia avanzato un progetto concreto per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, moderno e adeguato alle esigenze della comunità. «Non ci siamo limitati a enunciazioni di principio – sottolinea il PRI – ma abbiamo messo sul tavolo una proposta vera, strutturata, che oggi dimostra tutta la sua attualità».

Il PRI esprime al contempo piena solidarietà e condivisione delle preoccupazioni espresse dal candidato sindaco Giuseppe Battaglia , ribadendo che il tema dell’edilizia scolastica non può essere affrontato senza una visione chiara e una programmazione seria. «Il punto è semplice e non negoziabile: prima si costruisce la nuova scuola, poi – e solo dopo – si potrà eventualmente procedere alla dismissione dell’attuale struttura».