La consigliera regionale di Fratelli d’Italia Daniela Iiriti ha espresso soddisfazione per l’emendamento sostenuto dal gruppo consiliare che prevede un incremento delle risorse destinate alle agevolazioni sul trasporto pubblico per il personale delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate.

Secondo Iiriti, il sostegno agli operatori impegnati nella tutela della sicurezza e della legalità deve tradursi in misure concrete e non limitarsi a dichiarazioni di principio. L’intervento nasce dalla necessità di rispondere all’aumento delle richieste registrato negli ultimi anni per l’accesso alle agevolazioni.

L’emendamento prevede il raddoppio della dotazione finanziaria del capitolo dedicato, che nel 2026 passerà da 400 mila a 800 mila euro. Un incremento motivato dall’ampliamento della platea dei beneficiari, dalla maggiore diffusione della misura e dall’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico.

Per la consigliera regionale, agevolare l’utilizzo del trasporto pubblico da parte del personale in divisa significa favorire una più ampia presenza sul territorio, rafforzare il presidio della legalità e, al tempo stesso, incentivare forme di mobilità sostenibile.

Iiriti ha infine sottolineato come il provvedimento rappresenti una scelta di responsabilità amministrativa e di programmazione, ribadendo l’impegno di Fratelli d’Italia nel sostenere iniziative volte a valorizzare il lavoro e il ruolo delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate al servizio dei cittadini.