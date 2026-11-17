«Voglio esprimere il mio più profondo e sincero apprezzamento per il coraggio e l'altissimo senso del dovere dimostrato dai giovanissimi allievi carabinieri che, pur trovandosi ovviamente liberi dal servizio, non hanno esitato un istante a intervenire per sventare un furto in una nota boutique del nostro centralissimo Corso Garibaldi, inseguendo e bloccando il responsabile». Lo afferma la senatrice della Lega, Tilde Minasi, commentando l'episodio di cronaca avvenuto nel cuore di Reggio Calabria.



«Il loro intervento tempestivo e impeccabile – prosegue l'esponente del Carroccio – ci offre l'occasione per ribadire, ancora una volta e con forza, l'assoluta e strategica importanza della presenza della Scuola Allievi Carabinieri nella nostra città. Questa istituzione si conferma un presidio di legalità imprescindibile e una vera fucina di eccellenze, capace di formare giovani servitori dello Stato pronti a tutelare i cittadini in ogni momento. Tuttavia, non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia di fronte a questa grave deriva. Ho avuto notizia di altri furti che si sono verificati negli ultimi giorni: è evidente che quello di oggi non è purtroppo un caso isolato. Questi criminali – denuncia la senatrice di Reggio Calabria – stanno rovinando la routine pacifica e tranquilla di una città come la nostra, che storicamente non ha mai conosciuto e non è abituata a tollerare episodi così sfacciati di criminalità predatoria e degrado in pieno centro.



Chiedo pertanto – sottolinea la senatrice – il massimo sforzo da parte di tutte le autorità competenti per consegnare alla giustizia questi soggetti. La posizione storica del nostro partito su questi temi non si sposta di un millimetro: la Lega è da sempre per la certezza della pena, per la difesa strenua delle attività commerciali e per la sicurezza delle strade. Non permetteremo che il salotto buono di Reggio Calabria si trasformi in una zona franca per i ladri.



I reggini hanno il sacrosanto diritto di passeggiare serenamente la domenica, così come i nostri negozianti devono poter lavorare senza il terrore di subire razzie. Rinnovo il mio grazie a questi straordinari ragazzi in divisa che oggi, con il loro gesto coraggioso, hanno reso orgogliosa tutta la nostra comunità e rassicurato la cittadinanza», conclude la senatrice della Lega.