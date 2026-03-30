A lui le deleghe a sport, decoro urbano ed edilizia scolastica. Gli auguri del sindaco Fragomeni
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Alessandro Archinà è il nuovo assessore della Città di Siderno. La sua nomina arriva dopo un approfondito percorso di condivisione condotto col gruppo consiliare di maggioranza e con tutto il circolo cittadino del Partito Democratico.
In giunta prende il posto di Carlo Fuda, dimessosi nelle scorse settimane. A lui vanno le deleghe a Sport, Politiche della Casa, Manutenzione, Decoro Urbano e Verde Pubblico, Cimiteri, Edilizia Scolastica, Manifestazioni e Rapporti con le Associazioni.
“Certi che saprà spendersi col massimo impegno per il bene della comunità cittadina, gli facciamo i più calorosi auguri di buon lavoro” è il messaggio di benvenuto del sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni.