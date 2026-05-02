«Se oggi possiamo guardare con fiducia alla stagione estiva ormai alle porte, lo dobbiamo prima di tutto a una scelta precisa: la prudenza. Sì, proprio quella prudenza che qualcuno, in Consiglio comunale, ha definito un limite. Per noi, invece, è stata la condizione che ha reso possibile intervenire subito dopo il disastro e restituire alla città il suo lungomare in tempi rapidi. Senza quella prudenza – senza la capacità di prevedere, accantonare, programmare – oggi non saremmo qui a parlare di ripartenza, ma di attese e difficoltà». Così in una lettera aperta ai cittadini il sindaco di Siderno Mariateresa Fragomeni.

«Per noi la prudenza non è paura di agire, ma intelligenza nell’agire. È la forza silenziosa di chi si prende cura della propria comunità, di chi sa proteggere ciò che ama. E noi, Siderno, la amiamo profondamente. Quando nel 2021 ci avete affidato l’Amministrazione, abbiamo trovato una macchina ferma da troppo tempo. Un motore da riaccendere con attenzione, senza forzature. Abbiamo lavorato come fanno le famiglie serie di questa città: con sacrificio, equilibrio e senso del dovere, affrontando i debiti ereditati e costruendo, giorno dopo giorno, basi più solide per il futuro».

«Perché Siderno è fatta così: non si tira indietro, non si arrende. Abbiamo rimesso in moto questa macchina passo dopo passo, senza scorciatoie. Abbiamo rafforzato la struttura amministrativa, migliorato la capacità di riscossione, garantito una gestione sana, come dimostra il consuntivo 2025 con la riduzione del disavanzo. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: servizi migliorati, spazi restituiti alla comunità, strade rifatte, luoghi pubblici riportati al decoro, impianti sportivi riqualificati. Ma è nei momenti più difficili che emerge davvero il carattere di una comunità».

«La notte tra il 20 e il 21 gennaio, con il passaggio del ciclone Harry, la nostra città è stata colpita duramente. Il lungomare ferito, le strade segnate. Un colpo che ha toccato tutti noi. Eppure Siderno non si è piegata. Già dalla mattina successiva abbiamo reagito, con la determinazione che contraddistingue la nostra gente. Abbiamo quantificato i danni e, soprattutto, abbiamo potuto contare su risorse accantonate con prudenza, proprio per affrontare momenti come questo.

Così, in appena due mesi, abbiamo restituito alla città gran parte del suo lungomare, che a breve verrà bitumata e riaperta al pubblico. Non è solo un’opera pubblica, ma un simbolo: il luogo dove Siderno vive, si incontra, si riconosce».

«Questo è il risultato della prudenza. Ma è anche il risultato dell’orgoglio e della forza di una comunità che non si arrende. Parallelamente, abbiamo attivato tutte le procedure per ottenere i contributi statali, che ci permetteranno di completare gli interventi e rendere il nostro lungomare ancora più bello e sicuro di prima. Per questo, durante l’ultima seduta consiliare, ci saremmo aspettati un sostegno condiviso con il voto alla variazione di bilancio che avrebbe permesso tutto ciò. Perché il lungomare non appartiene a un’Amministrazione: appartiene ai sidernesi».

«Così non è stato. Ma Siderno è più grande delle polemiche. Noi andiamo avanti, con responsabilità, equilibrio e con quella prudenza che ci ha permesso di non fermarci nemmeno davanti alle difficoltà più grandi. Con la stessa determinazione di sempre. Con lo stesso orgoglio di essere sidernesi. Perché questa città merita di crescere, di rialzarsi ogni volta e di guardare avanti, a testa alta».