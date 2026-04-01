Lo sport non è solo svago; è il battito cardiaco di una comunità che vuole ripartire, è presidio di legalità e pilastro fondamentale per la salute pubblica e l’integrazione sociale. A Siderno, però, questo motore sembra essersi inceppato in un ingranaggio fatto di ritardi, silenzi e una programmazione che, agli occhi di molti, appare figlia di un’approssimazione preoccupante.

Il sentimento che serpeggia tra i corridoi delle associazioni sportive e nelle piazze è quello della frustrazione. Non si contano più i cronoprogrammi disattesi e le date di fine lavori slittate "a data da destinarsi".

Mentre le società sportive locali e le famiglie fanno salti mortali per garantire il diritto allo sport ai più giovani, il panorama delle infrastrutture cittadine offre uno spettacolo fatto di transenne che non si spostano e cancelli che restano troppo spesso chiusi o parzialmente inutilizzati.

Il fulcro della polemica ruota attorno a diversi siti strategici, oggetto di finanziamenti e promesse di riqualificazione che tardano a trasformarsi in realtà fruibile: Stadio Comunale "Filippo Raciti"

Cuore pulsante del calcio e dell’atletica, la struttura vive una situazione di perenne "lavori in corso" o di fruibilità limitata che penalizza le storiche realtà calcistiche cittadine. Lo stadio principale cittadino doveva essere interessato da un importante intervento di riqualificazione finanziato per circa 840.000 €, finanziato dal Programma nazionale Sport e Periferie. Avvio lavori a fine 2025 con tanto di foto sulla pagina social della Sindaca.

L’obiettivo era il recupero funzionale e la messa a norma dell’impianto per attività calcistiche e atletiche. Ad oggi, e siamo ad Aprile 2026, l’impianto sportivo non risulta fruibile, con una “non disputa delle gare ufficiali. Al momento risulta drammaticamente chiuso, ripieno di materiale di scarto se non addirittura adibito a deposito dei mezzi comunali.

Stadio “Gianluca Congiusta” di contrada Mirto per il potenziamento dell’offerta calcistica.

La struttura è stata finanziata con un intervento di circa 440.000 € per la realizzazione di un campo, destinato soprattutto al settore giovanile e dilettantistico, ampliando la dotazione sportiva comunale. Ha subito un atto vandalico, mai realmente funzionante. Due prime squadre e svariate scuole calcio, di incredibile valore, sono attualmente infuriate con l’odierna amministrazione.

Piscina Comunale e Centro Polifunzionale

La Piscina comunale è stata inaugurata durante il periodo natalizio, alla fine del 2025.

Ad oggi, sia la piscina coperta che il Centro Polifunzionale “Enzo Leonardo” rimangono mestamente chiusi al pubblico senza intravedere uno spiraglio sulla loro reale utilizzazione per lo svolgimento di attività acquatiche, fitness e sport indoor, che il movimento politico “Il faro” auspica per diversificare l’offerta sportiva, sociale e aggregativa della città di Siderno

Campetto Sportivo Polivalente di San Sebastiano ( Siderno Superiore)

Il campetto situato a Siderno Superiore, è utilizzato per attività amatoriali e giovanili. L’impianto non è funzionale e presenta criticità infrastrutturali che richiedono interventi di adeguamento.

La domanda che il movimento politico “Il Faro” pone con forza attuale amministrazione comunale è semplice: perché strutture quasi ultimate restano chiuse? Quali intoppi burocratici stanno bloccando l’avvio o la consegna dei lavori? Esiste un piano concreto per la gestione degli impianti?

È tempo che l'Amministrazione Comunale di Siderno esca dall'ambiguità. La città non ha bisogno di post celebrativi sui social per l'ottenimento di un finanziamento, ma di date certe e di una rendicontazione trasparente dello stato dell'arte.

Lo sport è un diritto, e la politica ha il dovere di garantirlo non a parole, ma rendendo agibili e sicuri i luoghi in cui i nostri figli crescono. Siderno merita competenza, non scuse.