A Siderno la campagna elettorale per le comunali del prossimo anno comincia a scaldare i motori. A rompere gli indugi è Mimmo Sorace, consigliere comunale di minoranza e volto di lungo corso della politica cittadina, che ha scelto di anticipare i tempi di sette mesi ufficializzando la propria candidatura a primo cittadino di fronte a una platea numerosa.

Sostenuto dai gruppi politici Siderno 2030, Area Moderata e Il Faro, Sorace ha scelto un evento pubblico per tracciare la rotta del suo progetto amministrativo, puntando con decisione sul cambio di passo rispetto all'attuale esecutivo. «Ho deciso di metterci la faccia perché ho capito che Siderno ha bisogno dell'impegno di tutti», ha spiegato dal palco il candidato a sindaco, che non ha mancato di mandare frecciate, neanche tanto velate, all’attuale primo cittadino Mariateresa Fragomeni. «Non si può continuare con una gestione amministrativa fortemente accentrata: dobbiamo passare dalla logica dell'io a quella del noi, condivisa e partecipata dai cittadini, anche attraverso la creazione di comitati di quartiere».

Il programma elettorale, ha precisato il candidato, non è ancora chiuso, ma un cantiere aperto. Da qui l'annuncio di una fase di ascolto capillare: «Chiediamo fin da oggi il contributo attivo di tutta la cittadinanza. Abbiamo già calendarizzato dodici incontri sul territorio per raccogliere idee e istanze». Entrando nel merito delle priorità programmatiche, Sorace ha individuato due nodi centrali su cui concentrare gli sforzi: lo sviluppo economico e la tutela socio-sanitaria. «Dobbiamo spingere sul turismo investendo risorse vere di bilancio e creando una struttura dedicata, basata su dati storici e prospettici concreti», ha sottolineato. Senza dimenticare il fronte cruciale della salute pubblica: «Serve un'azione forte e mirata sulla sanità, a partire dalla realizzazione della casa di comunità, un'opera che sul nostro territorio non si è ancora vista».