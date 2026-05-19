VIDEO | La candidata con Cannizzaro sindaco: «Voglio esserci e dare quelle risposte che io ho cercato e non ho avuto. Voglio prepararmi a fondo e, richiamando il nostro claim, fare. Sono sicura che costruiremo qualcosa di nuovo»

Ospite del nuovo appuntamento speciale Elezioni del Reggino.it, in vista del voto amministrativo in programma anche a Reggio Calabria i prossimi 24 e 25 maggio, è Simona Tripodi, candidata nella lista Insieme si può a sostegno di Francesco Cannizzaro sindaco. Ecco come racconta la sua scelta.

La visione della città e l’ispirazione

«Sono una cittadina di Reggio Calabria. Vivo la città da sempre. In questo momento mi ritrovo quasi matura ad affrontare un progetto che mi ha subito affascinata per le varie esperienze che vi confluiscono. Siamo 31 i candidati in questa lista e la cosa che ci accomuna è la voglia di fare e di concretizzare e mettere in pratica le tante idee che abbiamo. Fare è il nostro obiettivo e dunque saremo presenti con serietà e professionalità,- io sono giornalista, speaker e imprenditrice – ma con il gesto unico di fare e costruire per la nostra città.

Negli ultimi 10 anni la città sembra che sia rimasta nell'oblio. Ho voluto reagire anche io a questo, mettendoci la faccia. Spesso e volentieri la politica non è facile. Lo so ma so anche che mi piacerebbe esistesse una politica amica, una politica vicina a tutte le esigenze. Ecco perché “Insieme si può” mi piace e non è solo un claim ma un modo di intendere l’agire politico

Io sono sicura che costruiremo qualcosa di nuovo. Io abito nella periferia nord e potrei, da cittadina, fare un elenco di questioni sulle quali intervenire come la raccolta misteriosamente altalenante della spazzatura e le condizioni disastrate del manto stradale. Potrei indicare il turismo e incentivi per far rimanere qui i giovani come priorità strategiche ma in realtà punto sul metodo e dico attenzione e presenza».

Appello al voto

«Voglio esserci e dare quelle risposte che io ho cercato e non ho avuto. Voglio prepararmi a fondo e, richiamando il nostro claim, fare. Sono sicura che costruiremo qualcosa di nuovo

Voglio non sbagliare e da cittadina scontenta so cosa non voglio rispondere. Cercherò di essere sempre presente e cosciente su quello che si può fare, quello che si deve fare.

Non mancherò a nessun appuntamento e cercherò di essere presente alle vostre esigenze alle nostre, perché non mi tiro fuori dal fatto di restare una cittadina di Reggio Calabria. Secondo me insieme si può. Lo faremo insieme e Francesco Cannizzaro sindaco. Lui ci aiuterà a mantenere tutte le promesse, perché questo è quello che sta facendo. Ha tracciato una sua linea e noi cercheremo di seguirla. Dunque se volete votarci e votarmi, basta sbarrare il simbolo Insieme si può e scrivere semplicemente Simona», conclude Simona Tripodi, candidata nella lista Insieme si può a sostegno di Francesco Cannizzaro sindaco di Reggio Calabria alle prossime elezioni amministrative.