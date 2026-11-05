Il Consigliere Pasquale Alfano del Gruppo Consiliare della III Circoscrizione «Uniti per Reggio Nord – Giordano Presidente» torna a sollecitare con forza un intervento urgente e non più procrastinabile in materia di sicurezza stradale, decoro urbano e incolumità pubblica.

«Nonostante la formale Istanza trasmessa a mezzo PEC in data 25 agosto 2026 agli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale — relativa alla criticità presente nella frazione di Archi (lungo la Via Nazionale / SS 18, in prossimità del Torrente Malavenda e di una azienda per lo stoccaggio dei carburanti) — ad oggi non si registra alcun riscontro operativo.

Pur non volendo addossare la mancata attuazione degli interventi a una diretta volontà di ignorare il problema, appare ormai evidente una totalmente sbagliata valutazione delle priorità e delle emergenze da parte di chi di competenza.

Nello specifico, la situazione esige due azioni immediate:

1. Sistemazione della Scarpata e Ripristino della Carreggiata (Via Nazionale / SS 18 - Archi): Resta irrisolta la messa in sicurezza della scarpata comunale, ove si rende necessario il ripristino di una porzione di carreggiata e del marciapiede, gravemente danneggiati ed eradicati dalle radici di un pino di alto fusto già abbattuto in passato. Lungo la medesima scarpata è presente una cunetta di scolo totalmente ostruita: in assenza di pulizia, il mancato deflusso delle acque piovane provoca il periodico allagamento della sede stradale, creando un potenziale e grave pericolo per la circolazione veicolare e l'incolumità dei pedoni. Si ricorda, inoltre, che l'obbligo di manutenzione e pulizia di tale tratto è sancito da precisi provvedimenti giudiziari (Sentenza n. 687/03).

2. Mancata Potatura e Decoro Urbano su Via Vecchia Provinciale: Analoga e inaccettabile incuria si riscontra lungo la Via Vecchia Provinciale. La totale assenza di potatura di alberi e ramaglie ha permesso alla vegetazione di occupare completamente il marciapiede ed invadere la sede stradale impedendo la viabilità in curva. Tale condizione non solo restituisce un'immagine di grave degrado e ostacola il decoro del quartiere, ma costituisce soprattutto un reale ostacolo alla visibilità e un imminente pericolo per il transito di automobilisti, motociclisti e pedoni.

Si chiede pertanto un intervento ad horas e definitivo da parte degli organi e dei settori comunali preposti, affinché si ponga rimedio ai gravi disagi patiti quotidianamente dai residenti e dalle migliaia di cittadini che percorrono queste arterie viarie, restituendo al territorio la dovuta sicurezza ed il giusto decoro urbano».