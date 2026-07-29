L'annuncio sui social del primo cittadino: «È una caccia ai trasgressori che continuano a conferire spazzatura in maniera assolutamente illecita. A breve il piano di intervento per migliorare il servizio di igiene urbana»
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Giro di vite contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, attraverso un messaggio pubblicato sui social, ha annunciato l'approvazione in Giunta di una delibera che autorizza l'installazione di cinquanta telecamere su tutto il territorio comunale, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti .
«Chi ama Reggio la deve amare tutti i giorni come se fosse casa propria. Un fenomeno che si è diffuso e consolidato in questi anni è il conferimento dei rifiuti, spazzatura ordinaria, ingombranti, ovunque capiti. Questa storia deve finire e questa storia finirà. Proprio per questo ho appena fatto approvare una delibera in Giunta che autorizza l'installazione di cinquanta telecamere per tutto il comprensorio comunale, da Catona a Bocale ». Il sindaco ha precisato che il provvedimento non è rivolto ai cittadini rispettosi delle regole, ma esclusivamente a chi continua a violarle. «Non è una caccia al cittadino, ci mancherebbe altro. È una caccia però ai trasgressori che continuano a conferire questi rifiuti in maniera assolutamente illecita».
Nel suo intervento il primo cittadino ha riconosciuto anche le criticità ancora presenti nel servizio di raccolta, assicurando che l'Amministrazione è al lavoro per superarle. «A me non lo deve spiegare nessuno che c'è una città ancora sporca, in cui ci sono alcune aree in cui la spazzatura non viene raccolta bene, dove viene raccolta a singhiozzo e dove non viene persino raccolta. Stiamo lavorando perché quello che abbiamo ereditato è veramente drammatico ». Cannizzaro ha infine annunciato che l'Amministrazione illustrerà a breve il piano di intervento per migliorare il servizio di igiene urbana . «Proprio per questo nei prossimi giorni, attraverso una conferenza stampa, spiegheremo nei dettagli come risolvere il problema. Per adesso non si molla nemmeno di un millimetro».