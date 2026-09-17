La lista civica 'Insieme si può', che alle ultime elezioni comunali di Reggio Calabria ha sfiorato il 4% delle preferenze, ha annunciato il proprio sostegno al candidato di Futuro Nazionale, Domenico Giannetta, alle elezioni suppletive di Reggio Calabria in programma il 27 e 28 settembre.

«Bruno Occhiuto e Giuseppe Scuncia - si legge in una nota - che insieme hanno animato l'esperienza della lista civica 'Insieme si può', scelgono Futuro Nazionale e mettono a disposizione del progetto politico e della candidatura di Domenico Giannetta l'esperienza, le competenze, le relazioni e la capacità organizzativa costruita sul territorio».

«Il lavoro svolto con la lista civica è stato il nostro punto di partenza e ha dimostrato la forza e la qualità del nostro modo di fare politica», dichiara Bruno Occhiuto. «Abbiamo trovato in Futuro Nazionale il contenitore politico capace di rispecchiare i nostri valori e la nostra visione», aggiunge, sottolineando la convinzione che Giannetta sia «la figura migliore per rappresentare Reggio Calabria a Roma con autorevolezza e concretezza».

«Il passaggio dall'esperienza civica locale a una proiezione di respiro nazionale rappresenta una naturale evoluzione del percorso politico costruito a Reggio Calabria. Abbiamo scelto Futuro Nazionale perché abbiamo riconosciuto una sintonia autentica nei valori e nella visione. È il momento di trasformare l'esperienza maturata sul territorio in un impegno politico ancora più strutturato e ambizioso», afferma Scuncia.